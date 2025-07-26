玩轉澳門加倍Fun｜游嘉欣孖孔德賢施「美男計」成功冧掂街市姐姐

《玩轉澳門加倍Fun》今晚（26日）一集，四位主持除了去到典當業展示館、最新公仔打卡位、茶酒crossover的特色茶室外、應付製作組突如其來的「盲盒式」埋單，更挑戰了100蚊內買最多種類小食！今集Joey一度主動埋單，事緣四人到新加坡餐廳食好西時，Joey品嚐炸雞髀配椰漿飯時突然思鄉，父親是馬來西亞人的Joey說：「因為我好多年冇返去，都會搵啲東南亞嘅嘢食。」當品嚐到咖央多士時，Joey即突然豪邁高呼：「好啦，呢一餐我決定唔玩遊戲啦，直接我俾錢…好食嘅嘢真係令到你全日心情都非常之愉快，今日你哋講咩我都唔會嬲㗎啦！」6號即慫恿大家一人講一句激嬲戴祖儀的說話。

陸浩明、游嘉欣、孔德賢、戴祖儀開心玩轉澳門！

游游「顏值」不及Danny 6號殺價勁狼死

至於「Budget限定買小食」挑戰，游游孖住Danny齊齊嘗試以「美色」講價，期間Danny獲街市姐姐大讚靚仔，成功殺價！另一隊Joey、6號也不惹小，二人化身「講價達人」，殺價度高達25％，當中尤以6號最為狼死，40蚊一嘢壓價至30蚊，令Joey大感讚嘆：「我好欣賞你劈價，可唔可以以後shopping都搵你？」最終，Joey竟只用了40蚊，就買齊榴槤、香印提子、蜜瓜、藍莓等高級水果！

Joey美食當前 心情大靚。

四人將分成兩組挑戰100蚊內買最多種類的小食。