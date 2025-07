恭喜,謝婷婷的第二胎出世,今日(26日)在社交平台表示本月20日誕下麟兒,8磅重,改名叫Brooklyn Milne。婷婷寫道:「Welcome to the world Brooklyn Milne 🩵20.07.2025 @ 8lbs!! Now a family of four. Mixed doubles forever. ♥️🎾🩵」

照片所見,雖然BB只被拍攝張臉,但面珠仔脹卜卜,熟睡時十分可愛。婷婷餵哺母乳時,大女在旁邊錫弟弟額頭一啖,畫面溫馨有愛。而老公Mathew則負責拎BB籃,又幫仔仔換片,手法看來頗純熟,真的是神隊友!

婷婷親餵母乳,囡囡錫弟弟一啖,畫面有愛。(IG@jennifertsetingting)

一家四口。(IG@jennifertsetingting)

老公拎BB籃。(IG@jennifertsetingting)

謝婷婷自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前,長居加拿大專心照顧愛女,但就對Sara生父的身份封口不提。今年情人節謝婷婷高調認愛,公開多張與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照,據知Mathew現時是一間大型家具零售連鎖店的北美區域零售總監,兩人郎才女貌,非常合襯!

今年情人節,謝婷婷高調認愛。(IG@jennifertsetingting)

Mathew為一間大型家具零售連鎖店工作。(官網圖片)

驚喜宣布懷第二胎的喜訊!(IG@jennifertsetingting)