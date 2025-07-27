58歲前花旦曾戀商場大鱷後淡出　幫還過億債：不想再遇到騙子

現年58歲的李若彤近日與曾志偉一同,拍攝內地節目《神奇的朋友》，當中李若彤又談到當年為了曾志偉才同意復出，更坦誠當年以為自己遇到如意郎君，更稱：「不想再遇到騙子啦！」其實李若彤曾在事業高峰期為了愛情淡出演藝圈，她在1998年與大自己20年的商場大鱷郭應泉相戀，之後因為對方不希望她繼續演戲，因此決定引退，淡出演藝圈。

李若彤非常坦承！（截圖）

一直與侄女生活！（截圖）

李若彤曾經為愛退出娛樂圈。（IG：@carmanlee0816）

自從與郭應泉交往後，李若彤多年来感情始终如一，即使相戀沒過 多久，郭應泉瀕臨破產，負債數億，有情有義的李若彤 ，不離不棄，拼命拍戲賺錢，替他還過億債，李若彤更曾經說過：「無論富貴還是貧窮，我絕不會離開你。」李若彤在書中提到：「他不希望我拍戲我就停掉工作，一度從所有人眼前消失；他希望我能穿得成熟一些，我就果斷放棄自己喜歡的打扮，就連他拒絕拜見我父母的時候，我都能為他想出一大堆理由，但每個周末他卻總會要求我和他的家人一起聚會。對此他未曾感激，甚至總是說：我從來沒有讓你這樣做呀。」

李若彤於新書中大談感情事。（微博：@李若彤）

早在2000年男友被追討債務時，李若彤就曾表示，唔理男友是富是貧，都會不離不棄，雖然二人一直未有結婚，但李若彤盡另一半責任，為對方改變到不似自己。十年間2度主動提結婚都被男友拒絕，到拍拖第8年郭應泉堅決分手，但一年後又復合，直至佢地一齊第十年，2008年終於正式分手。情傷對佢傷害至深。李若彤為此患過抑鬱症，分手後足足花5年時間先走出陰霾。節目被到為何不結婚，李若彤稱是上天對她最好的安排，更透露目前妹妹的女兒與她一同生活：「她不是我女兒但是就是我的女兒，她現在還是跟着我一起生活。（多大？）15歲，她經常說她有兩個媽媽，你看她多幸福。」

睇返李若彤嘅經典作品同近況：

+ 24

睇睇呢幾位女神復出前後：