60歲港姐冠軍狀態驚人　多年來全心照顧老公：冇化妝真係不得了

東張女神梁敏巧（Maggie）自從參加TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》後人氣急升，日前她更獲邀與影壇武打巨星洪金寶與港姐冠軍妻子高麗虹一同參加洪家班的飯局，梁敏巧更化身小粉絲與高麗虹合照，留言：「好緊張，好激動！」梁敏巧接受《香港01》訪問時大讚高麗虹：「一推開門見到佢好似自帶背景音樂，成個電影畫面咁，好靚！真人又好高好瘦，冇着高踭鞋都高過我，我米7，佢仲高過我！皮膚狀態好好，對眼好吸引人，好想一直望住佢，好高貴！講嘅嘅談吐都好優雅好高貴，佢同大哥都好Nice，十分之貼地！佢冇化妝，淨係搽咗少少唇膏咋，個狀態真係不得了！」

狀態驚人！（截圖）

靚！（截圖）

Ｍaggie稱好緊張！（截圖）

洪家班！（截圖）

照片中，現年60歲的高麗虹雖然年過半百，但仍然保持著優雅的氣質和的混血五官依然驚豔全場，狀態不輸新抱周家蔚和梁敏巧。雖然高麗虹與洪金寶沒有子女，但視洪天明、洪天祥、洪天照和洪煦榆如己出。她多年來細心照顧洪金寶，堪稱一百分太太，洪金寶曾在台上公開多謝老婆：「當然要多謝依家個老婆，照顧咗我40幾年，依家唔畀我食呢樣嗰樣，又帶我睇專家，佢夠耐性。」

素顏狀態！

洪金寶獲頒「終身成就獎」。（資料圖片）

洪金寶與太太高麗虹一同出席「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮及紅地氈環節。（資料圖片）

洪金寶與太太高麗虹一同現身導演會晚宴。（資料圖片）

洪金寶與前妻曹恩玉育有三子一女，現任太太為高麗虹。（微博@洪天祥）

王玉環曾邀請姜大衛與太太李琳琳、鄧光榮遺孀嚴納珍及洪金寶前妻曹恩玉到家中聚會。（微博@Agassi王玉環）

洪金寶的前妻是曹恩玉，兩人於1991年離婚，同年洪金寶與高麗虹結婚，在此之前兩人以師徒相稱。 雖然高麗虹背負著小三的罵名，婚後的高麗虹不僅退出娛樂圈，成為洪金寶的全能秘書，盡心盡力地幫打理演藝事業與生意，同時為避免外界說她是後母偏心，堅決不生育兒女。

曹恩玉與兒子洪天明及孫仔的感情亦十分好。（影片截圖）

今年年初亦有出席洪天明大仔洪大仁（TJ）的生日會。（影片截圖）