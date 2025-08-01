TVB失勢視帝享家庭樂曝大肚妻近況　趣致兒子被女圍比老竇受歡迎

現年44歲的袁偉豪是星、馬雙料視帝，早前他接受訪問時自爆，近年因公司高層變動導致工作量大減，坦言：「無辦法啦，我條命係咁樣。」雖然外界覺得他「失勢」，但袁偉豪並未因此消沉，反而多了時間陪伴家人及投入自己喜歡的事情，除了早前在內地舉行演唱會大獲好評外，屋企更即將迎來「新成員」，組織四口家庭。日前有網民在石澳野生偶遇袁偉豪一家，大讚其態度友善，兒子「袁咕碌」（袁晞祐）可愛。

袁偉豪於2018年《萬千星輝賀台慶》中憑劇集《棟仁的時光》獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「新加坡最喜愛TVB男主角」兩個獎項，與黃智雯一起奪得兩地視帝及視后。（視覺中國）

袁偉豪演技備受肯定，有不少角色都令觀眾留下深刻印象，但近年因公司高層變動導致工作量大減。(資料圖片/梁碧玲 攝)

袁偉豪雖然「被減產」，但卻活出自我。（IG@benontheroad）

袁偉豪早前到廣州開騷獲得好評。（IG圖片）

早前袁偉豪宣布與太太張寶兒懷孕第二胎的喜訊，作為老公的他亦貼心照顧愛妻。適逢正值暑假，袁偉豪日前帶同妻兒到大澳享受家庭樂，吸收新鮮空氣，期間被內地網民捕獲，該網民事後在社交平台分享眾人動態合照，並開心寫道：「香港真的容易偶遇港星啊，很nice的天堂哥」。

一家三口好幸福。（IG@benontheroad）

張寶兒兒童節晒超聲波相宣布懷第二胎。（IG圖片）

袁偉豪貼心照顧愛妻（資料圖片/陳順禎 攝）

相中，即將再做爸爸的袁偉豪，氣色不錯，而現時懷孕5個多月的的張寶兒，身形明顯圓潤，但雙手依然纖細，袁偉豪早前曾透露太太今胎比起佗第一胎的時候，作悶作嘔的情況比較多，不過從照片可見張寶兒狀態良好，相信已穩定下來。然後，兩人都不及一歲半的兒子袁咕碌搶鏡，拍照時袁咕碌完全遺傳父母對鏡頭的觸角，原本正在喝著水瓶的他，一見鏡頭馬上坐直，然後眼碌碌望著，十分趣致。而兩位女粉絲更齊齊站在袁咕碌，似乎比爸爸更有吸引力。網民亦紛紛留言：「好鍾意佢個仔，好得意，袁咕碌」、「袁咕碌點解可以咁得意」。

拍照時袁咕碌完全遺傳父母對鏡頭的觸角。（小紅書）

袁咕碌一見鏡頭馬上坐直，十分可愛。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

袁咕碌生於富裕家庭，自小萬千寵愛在一身，不過張寶兒的育兒方式曾引起網民熱議，她在兒子仍未識行路及說話時，已相當著重兒子的教學，在房間添置了一張書枱，除書架放滿各類型圖書外，另佔用了玩具架擺放滿圖書，張寶兒解釋：「玩具架依家得返好少玩具，好多書，因為唔想佢太分心玩太多嘢。而呢個書架原本有好多公仔，但公仔會令袁咕碌分心，所以被我哋收晒。」

袁咕碌生於富裕家庭，自小萬千寵愛在一身。（IG@_bowiecheung）

張寶兒介紹囝囝房間1年嘅改變。（抖音截圖）

BB床好大張。（抖音截圖）

BB床旁邊就係書架，但怕BB抓書，所以拎開咗。（抖音截圖）

張寶兒好用心，拿出很多紙卡教兒子讀字，見咬住奶嘴的袁咕碌定眼望書本，還有隨手便拎起書本，張寶兒亦感覺自己的方法相當成功。不過見袁咕碌最開懷大笑一刻，仍是在大廳玩瀡滑梯、盪鞦韆、攀爬架和玩大波波，滿載童真！

未識行已經有書枱嘞，而公仔就只剩返角落呢幾個。（抖音截圖）

玩具架就變咗書架。（抖音截圖）

跟1歲囝囝玩讀字卡。（抖音截圖）

對於張寶兒教導小朋友的方法，網民反應兩極，有人批評她太早讓小朋友學習，狠批「怪獸家長」，並替小朋友辛苦：「悲慘童年的紀錄」。又認為不需要太過著急：「其實玩玩具都係小朋友探索，開發大腦的過程，無必要咁細個就用書來取代玩具」。另一邊廂，有網民讚張寶兒是好媽媽：「我見過最無微不至的照顧，袁咕碌真係好幸福」、「有教開小朋友，已經feel到你會係一個對小朋友有要求，對自己都有要求嘅媽咪」。其後，張寶兒和袁偉豪未有受此影響，繼續分享湊B日常，面對不同的聲音，兩公婆虛心接受，邊湊邊學。

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