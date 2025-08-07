影帝街頭與尹光合唱　曾自爆聽對方歌曲眼濕濕：我仲介紹畀學友聽

有「廟街歌王」之稱的尹光，2023年一改曲風，首度推出慢歌《Dear Myself》敘述自己一生，有不少人都聽到眼濕濕，表示見到尹光佻皮以外的另一面，這首歌的Fans還包括影帝張家輝。張家輝早前才在陳慧琳演唱會上「澤西哥」上身，唱出《眼睛想旅行》，最近他又大開金口，與尹光開工時合唱整首《Dear Myself》，張家輝唱完之後還表示：「我真係識唱㗎！」發文的幕後人員就說：「今日九龍城探家輝同光哥班，又賺咗個演唱會！可惜唔係唱少理阿爸😆」不過他回覆留言時就透露，光哥與家輝哥今次合作並不是拍戲。

其實張家輝過往已曾公開講過自己喜歡《Dear Myself》，更聽到喊。2023年他在ViuTV節目《爆谷一周》宣傳電影《爆裂點》時，就自爆近日常常聽這首歌，還聽到眼濕濕，他說：「我無諗過光哥啲歌我會咁錘意，聽到眼濕濕！直頭真係用呢句說話講，真係無辦法，聽咗好多次，好似好切合自己心情。『所得所失幾多……』嗰啲咁樣，你自己真係鍾意。」

他續說：「我會即刻幻想，如果我隔籬屋有個尹光咁嘅阿叔，都幾好喎，久唔久同佢yo兩句，佢又唱下嘢，佢又自得其樂，同埋佢今次呢首歌一唱出嚟，令到我好有共鳴。」家輝還透露自己鍾意到將這首歌推介畀張學友，「於是我將呢首歌介紹畀學友聽，我話哎呀我聽到眼濕濕，佢話我聽咗喇，但佢冇眼濕濕，因為佢個人比較冷血，哈哈！」

