麻雀樂團｜譚俊彥何啟南韋家雄「反枱」戲有火花　即興台詞有功力

麻雀樂團｜《強人》系列金牌監製羅永賢Marco、夥拍其最佳拍檔黃偉強編審的《麻雀樂團》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有譚俊彥、李佳芯、郭柏妍、姜大衛、韋家雄、何啟南、黃庭鋒、胡敏芝及謝東閔！8月6日焦點劇情是劇中「麻甩三兄弟」的「反枱」戲碼。



韋家雄嘅扭計又係神來之筆。（官方提供）

三兄弟酒吧攤牌戲。（官方提供）

三兄弟酒吧攤牌戲。（官方提供）

三兄弟酒吧攤牌戲。（官方提供）

三兄弟酒吧攤牌戲。（官方提供）

三兄弟酒吧攤牌戲。（官方提供）

三兄弟酒吧攤牌戲。（官方提供）

三兄弟酒吧攤牌戲。（官方提供）

圍繞「人」和「情」出發的《麻雀樂團》，8月6日焦點劇情是劇中「麻甩三兄弟」的「反枱」戲碼。這場長達約五分半鐘的兄弟攤牌戲，除了是三位好戲之人飆戲之作，亦是《麻雀樂團》編劇團隊功力的見證，簡單又生活化的「麻甩式對白」，已集合溫情及搞笑於一身，令不少網民看畢會心微笑。劇情講述阿威（韋家雄飾）因發現了阿強（何啟南飾）與宗叔（姜大衞飾）暗地見面，在阿久（譚俊彥飾）面前向阿強大興問罪之師，阿久見狀不但沒有發難，更企圖扯開話題保護阿強。自知紙包不住火的阿強，向相識四十年零四個月的兩位好兄弟直認「衰貪錢」，並坦盪盪指出自己不但與兩位好兄弟比較一事無成，就算是與昔日的街邊檔「報紙仔」比較亦一樣失敗，因著自卑、不甘愈說愈激動的阿強，更以手指猛戳桌面憤恨謂：「我唔想成世人好似乜都冇做過咁呀」，再追加一句：「我做咗廿幾年嘢，我未曾試過有間房架」，更是道盡了營營役役一世卻看不到前景的打工仔。

好兄弟傾偈，就係要咁傾。（官方提供）

好兄弟傾偈，就係要咁傾。（官方提供）

當阿威（韋家雄）篤爆阿強（何啟南）時，阿九（譚俊彥）第一個反應竟然係想引開阿威注意力。（官方提供）

當阿威（韋家雄）篤爆阿強（何啟南）時，阿九（譚俊彥）第一個反應竟然係想引開阿威注意力。（官方提供）

當阿威（韋家雄）篤爆阿強（何啟南）時，阿九（譚俊彥）第一個反應竟然係想引開阿威注意力。（官方提供）

而整場戲的高潮位，是阿久「反高潮」的反應，他先問阿強office有冇窗，令不少網民直呼「估你唔到」，再問宗叔出幾錢收買他；當得知是200萬後，阿久先爆出一句激氣，但接下來是超出預期的一句：「你係咪想激死我呀…我係你呀，我開三球半呀！」而二人對話期間，韋家雄的難以置信樣已為場口增添不少喜感，再加上他最終忍不住拋出一句：「喂，搞咩呀，呢個時候係咪應該爆佢樽啦？！」之後更和阿久來個「麻甩式打鬧」，三人合力炮製出一場「逆思維反枱戲」，看完盡是窩心。

+ 3

有無綫「御用奸人」之稱的何啟南，是無綫「十大奸人」之一，曾演過的反派多不勝數，包括《一笑渡凡間》的無惡不作富二代「龐少爺」、《迷》的屈Dee哥、《十八年後的終極告白》的棺材哥及《破毒強人》的心計大毒販石一東（花灑）等，除了「擅長」姦淫擄掠、不少角色均是心狠手辣的黑道人士，難怪何啟南曾笑言「出街會嚇親人」。其實是次是監製Marco刻意幫何啟南「從良」，令不少網民大感驚喜，驚嘆何啟南終於不用再做奸角！

+ 6

其實Marco是次為劇集選角，主要以「適合度」出發，反其道想將演員最真實、最突出的特質呈現於觀眾面前。Marco受訪時坦言與啟南相識多年，並坦言想將真正的何啟南展現出來：「咁多年嚟觀眾睇到嘅佢都係好高傲、好奸同好有壓力嘅角色，我私下認識嘅佢其實係好踏實嘅人，所以我今次將呢個江湖大佬拉番去好『地』嘅位，由著筆挺西裝變做著爛鬼背心踢拖嘅，希望帶出到個反差感，同埋其實啟南嘅喜劇節奏都好準架，希望大家會鍾意。」

+ 4

麻雀樂團｜爆肚激到譚俊彥起勢掟嘢

攤牌戲另一大亮點，自然是表情生鬼又出位的韋家雄！飾演李佳芯哥哥的韋家雄，爆炸頭＋過氣太陽眼鏡＋色彩鮮艷西裝＋娘爆頸鏈＋花喱碌恤衫＋粗豪聲線，獲網民封「TVB市井王」！原來這個吸睛造型亦是監製Marco的意思，他笑言整個造型重點是要一味夠out：「韋家雄其實轉數好快，再加埋佢好有喜感嘅肢體語言，佢做呢個過氣江湖大佬呢其實係好有嗰種味道！其實佢個造型我得一個英文字，就係個out字，好花嘅恤衫、好攣嘅頭，佢真係為咗咁去電架，仲要加咗撮白色嘢。」談到轉數快，為人搞笑的韋家雄，在片場中以「爆肚」馳名，譚仔透露拍攝《麻雀樂團》其中一場戲時，被韋家雄無厘頭一句爆肚：「泌尿科聖手、專業抓龍筋...原來係麻甩佬嚟嘅！」「激」到反射式掟嘢，豈料卻因拍入鏡頭效果好，獲導演加戲要求再掟多幾次，十分搞笑。