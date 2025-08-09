楊紫瓊強勢回歸新作《魔方小姐》　首發概念海報玩轉魔方重塑人生

奧斯卡影后楊紫瓊強勢回歸華語影壇！聯手內地人氣小生劉昊然主演新片《魔方小姐》，電影由《我不是藥神》金牌監製文牧野操刀、《過春天》新鋭導演白雪執導，講述七旬叛逆婆婆靠魔方扭轉人生的熱血故事。此次首度曝光概念海報，在海報中部分魔方塊被替換成鋼絲球、毛線團、塑料袋和藥片，這些物件碎片式地拼湊出了主人公趙豔紅的日常生活軌蹟。對於一個打亂的魔方，轉動它，才能將其恢復；而對於一段被無形框架限制住的人生，轉動它，或許將開啟無限可能，隱喻主角突破年齡框架的決心。楊紫瓊更被指角色與現實不設限的人生態度高度契合！電影已殺青進入後期，勢成年度最破格現實題材之作。



楊紫瓊、劉昊然新作《魔方小姐》概念海報首度曝光。（新浪電影@微博）

電影《魔方小姐》講述的正是關於「每個年紀的人生都有無限可能」的故事。趙豔紅（楊紫瓊 飾）在養老院裏總是隔三差五鬧出幺蛾子，用一次次的「出格」舉動對抗着衰老與偏見。一次偶然的機會，趙豔紅結識了在夜市擺攤的魔方高手吳有為（劉昊然 飾），並與魔方結緣。誰都沒想到，這枚小小的六面體撐起了她對抗命運的支點……

楊紫瓊（michelleyeoh_official@Instagram）

劉昊然（liuhaoran_turbo@Instagram）

文牧野作為中國現實題材電影標杆導演，曾打造出《我不是藥神》《奇蹟·笨小孩》等佳作，此次擔任電影《魔方小姐》的監製，為華語電影新力量白雪導演保駕護航。白雪導演在前作《過春天》中對女性意識和女性困境的刻畫絲絲入扣，獲得業內及觀眾的廣泛認可。如今她執導的電影《魔方小姐》同樣聚焦現實題材，並融入其對人生話題的更多思考，值得期待。

影片的卡司陣容也讓觀眾倍感驚喜。楊紫瓊在獲得奧斯卡最佳女主角之後首次出演華語電影，在《魔方小姐》中飾演性格要強、超齡叛逆的趙豔紅。從影多年，楊紫瓊不曾給自己的人生設限，無論多少歲都願意嘗試新的挑戰，與七十歲時毅然通過魔方開啟人生新階段的趙豔紅頗為相似，讓這個故事更具看點。

劉昊然近年來不斷積極嘗試各類角色，錘鍊自己在表演上的更多可能性。此次他也將顛覆以往銀幕形象，出演「大隱隱於市」的魔方高手吳有為。趙豔紅與吳有為這對一老一少的角色組合頗有新鮮感，他們將碰撞出怎樣精彩的火花？不妨拭目以待。電影《魔方小姐》已順利殺青，正在後期製作中。