前「御用惡人」消掉戾氣變慈祥叔叔　曾開臨時演員公司做老闆

前TVB「御用惡人」劉文俊曾於多部劇集及電影中擔任惡人及小混混等角色，因此而被封為「御用惡人」。他於90年代開設臨時演員公司，提供了大量臨時演員予電影電視的拍攝，而他也退居幕後多年，亦多次代表臨時演員爭取權益。劉文俊近日接受楊英偉的訪問自爆近況，他因為「惡形惡相」，以前總是飾演惡霸的角色，但於訪問中可以見到他戾氣已失，已經不再惡形惡相，變為一位慈祥的叔叔。雖然近來是影視業的「寒冬期」，但他的生意反而愈做愈大？

劉文俊早前亮相ViuTV綜藝節目《周六食花生》。（ViuTV截圖）

劉文俊近日接受楊英偉的訪問自爆近況。(影片截圖)

劉文俊透露當年開設臨時演員公司時因為影視圈發展蓬勃，所以臨時演員亦工作不斷，但隨著時代的轉變，影視圈的模式亦慢慢改變。臨時演員的工作亦大幅減少，因為連電視台亦表示開劇很難，甚至電影方面亦欠缺投資者：「而家邊個敢投資？拍完啲人都唔會入戲院睇，淨係喺網上睇片，咁個收益賺唔賺得返條數？而家香港就係有呢個問題，真係好唏噓。而家電影都弊，唔多大製作，同埋啲老闆唔敢投資，唔好話香港啦，連大陸啲投資者都驚，唔敢啊！如果唔係使乜拍啲3分鐘短劇啫！」

劉文俊透露當年開設臨時演員公司時因為影視圈發展蓬勃，所以臨時演員亦工作不斷。(影片截圖)

雖然臨時演員方面工作量大減，劉文俊則開拓其他方面的發展，他透露除了經營臨時演員管理公司外，還開設了活動製作公司、熟食檔及補習社。當中以熟食檔最幫到人，因為熟食檔除了做生意外，間中也會派飯給老人家。而補習社方面亦幫到人，主要是開設功課班，旨在減輕在職父母的壓力。