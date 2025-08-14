《解風東京2》杜如風癲玩日本！直擊和尚酒吧　介紹飛機杯專門店

解風東京2｜日本旅遊達人杜如風（Helen）強勢回歸TVB Plus（82台）《解風東京2》，繼續東京「食玩買」之旅！8月13日一集Helen同製作組化身《西遊記》角色帶觀眾殺入「和尚酒吧」，見證和尚師傅暢飲「啤啤夫」嘅奇景！節目更直擊全日本No.1天花板級炸豬扒店，绝佳口感顛覆想像！仲有地底懷舊澡堂、迴轉「飛機杯」專賣店，睇到眼花！記得鎖定8月14日節目開播前IG直播，Helen親製草鞋等你贏！



今晚Helen以西遊記打扮出場。（官方提供）

有日本旅遊達人之稱的杜如風（Helen），再度為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《東方表行Take Your Time呈獻︰解風東京2》，節目逢周三至五晚上9點半播映。之前《解風東京》創出最高收視5.9點，今次Helen再闖東京，依然不忘初心繼續「食玩買」。

8月13日製作組為節目，不惜放下身段扮鬼扮馬，杜如風（Helen）及導演等化身西遊記孫悟空、豬八戒及沙僧，目的是帶出接下來介紹的一間由和尚經營的酒吧，Helen說︰「你無睇錯，呢間酒吧真係由和尚開嘅，佢哋朝早就阿彌陀佛，夜晚就飲到『啤啤夫』，佢哋開呢間和尚酒吧，係希望多啲人接觸到佛教。」店內的menu亦製作成佛經模樣，酒名更是別出心裁，分別有︰「極樂淨土」、「無間地獄」、「般若湯」。不容錯過的環節是每晚9點的頌經時段，師傅會念起般若心經，為客人洗滌心靈。花費1,000日圓（約53港元）更有「入棺體驗」，可瞓棺材、一對一和尚頌經服務。

接住介紹位於杉並區全日本排名第一的炸豬扒店，該店獲不少網站及食評家強烈推介，達天花板級數，厚實的炸豬扒肉質呈粉紅色，Helen分別點了三款不同部位嚐試，她形容︰「肉汁豐富食落非常柔軟，好似食梳乎厘，食過包保顛覆你對炸豬扒嘅想像。」Helen透露該店連續7年獲米芝蓮推介，每月1日於網上開放預約，由於座位有限加上每日只做兩個時段，所以向隅者眾，她笑說︰「真係難book過啟德演唱會飛。」飲飽食醉又係「濕平」時間，原宿近年開了不少新商場，其中一間商場要求店舖有創意及意念才可進駐，非常招積。Helen表示最破格是地底經營了一間老牌日式澡堂，2樓更有一間「飛機杯」專賣店，近百樣款式可供選擇，她說︰「呢間概念店用咗迴轉壽司設計，認為sex呢樣嘢同食飯一樣，大方啲。」店內有加強版、升級版、豪華版設計，亦有重逾4公斤的金屬啞鈴，重量非一般人能夠應付。

此外，8月14日9點鐘節目開始前，Helen會於個人IG及TVB Plus IG開Live，答中問題就有機會得到她DIY草鞋一對。