解風東京2｜杜如風推介4個好去處！帶羊駝敬步+海鮮痛風鍋必吃

杜如風日本｜東京景點｜東京景點2025｜去東京想玩得比別人更地道、更有趣？最近，TVB播映了《解風東京》第2輯，我們就跟著旅遊達人杜如風的腳步，一起探索她的私藏東京名單！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了4大必去處，包括品嚐很少人聽過的「痛風鍋」、隱世中古店等，跟著杜如風暢遊東京啦！



東京旅遊｜【1】牡蠣貝鮮かいり渋谷店 —— 痛風鍋／時令海鮮／蟹、蝦、蠔

「牡蠣貝鮮 かいり 澀谷店」是一間以新鮮生蠔和貝類料理為特色的居酒屋。杜如風就推介了「痛風鍋」，可選擇不同湯底，有清甜、濃味、辣、不辣，人人都啱食！而杜如風點選的是「重口味辣醬＋味噌湯痛風鍋」套餐，價錢為¥6,050（約$333），以貝類刺身作為前菜，有香港罕見的烏貝，巨型肥美的廣島縣生蠔，超有咬口！

而主菜就包括蟹、蝦、蠔等等，再配上白菜、金菇等蔬菜，分量十足！杜如風又提到她點選的「痛風鍋」內有鮟鱇魚肝，魚肝會吸滿辣味噌湯，口感細膩軟滑，不愧是「海底界的鵝肝」！順帶一提，這款「痛風鍋」的海鮮會跟時令而有所不同。

牡蠣貝鮮かいり渋谷店

Tabelog評級：3.47

地址：東京都渋谷区道玄坂２-6-15 スズイビル２F

交通：JR澀谷站八公口步行約3分鐘／澀谷地鐵2號出口步行約2分鐘／京王井之頭線澀谷站中央入口步行約1分鐘



東京旅遊｜【2】みそめぼれ 六本木 —— 味噌湯專門店

「みそめぼれ 六本木」是一間位於東京六本木的特色味噌湯專門店，提供日本47個都道府縣的味噌湯，不同縣的味噌發酵做法都有點不同，例如香川縣的白味噌湯較清甜、北海道的淡味噌湯較濃味、沖繩的淡味噌湯帶微酸、愛知縣的紅味噌湯較濃郁，讓顧客品嚐到各地的家鄉風味！一碗價錢為¥500（約$28）。

+ 1

みそめぼれ 六本木

Tabelog評級：3.28

地址：東京都港区六本木3-14-13 UFビル 1F

交通：六本木駅步行約205米



東京旅遊｜【3】アルパカふれあいランド —— 零距離接觸羊駝

吃到飽，當然要郁動一下！位於新宿區的「アルパカふれあいランド」，可以跟羊駝零距離接觸！這個羊駝體驗館，內有2隻超大的可愛羊駝，可以體驗摸或散步。入場費為¥1,500（約$83），可以在30分鐘內摸羊駝；至於跟羊駝散步30分鐘的入場費為¥3,500（約$195）。

+ 3

アルパカふれあいランド

地址：東京都新宿区岩戸町19 一五屋ビル102

交通：都営大江戸線「牛込神楽坂駅」A3出口步行約1分鐘／東西線「神楽坂駅」1a或1b步行約5分鐘／「飯田橋駅」B3出口步行約7分鐘



東京旅遊｜【4】Maison de vii —— 90年代中古店

「Maison de vii」位於東京都澀谷區，是一間主打90年代中古名牌的選物店，店內販售的商品種類非常豐富，除了有中古手袋外，還有服裝和飾品等。《解風東京2》中提及到，這間店的特色之一是不定期的優惠活動，例如「買2送1」的促銷。還有一個小貼士，就是店內的白色價錢牌貨品都是減價貨，每個星期都不一樣，所以一定要來看看！

Maison de vii

地址：東京都渋谷区猿楽町23-6 スコットサイド代官山1F

交通：東急東橫線「代官山駅」北口



