解風東京2｜杜如風東京買Gucci真皮手袋 竟然一萬港幣都唔使

解風東京2｜有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《解風東京2》，節目逢周三至五晚上9點半播映。之前《解風東京》創出最高收視5.9點，今次Helen再闖東京，依然不忘初心繼續「食玩買」。首播前兩集Helen來到涉谷區，品嘗了一款「痛風鍋」，還將重臨《解風1》曾經介紹的二手名牌店，又在一間神秘地下神社時，親手為偶像製作了一款祈求健康的御守。



新一輯《解風2》昨晚首播。（TVB無綫圖片）

8月6日《解風2》首播杜如風以預知夢短故事出場，簡介今輯節目內容。接住Helen來到涉谷區，介紹一款海鮮控不能錯過的「痛風鍋」，她說︰「痛風病友真係唔好食，因為全部都係海鮮甲殼類。前菜嘅大粒生蠔已經非常吸引，淨係食前菜已經夠食。」杜如風點了辣味噌湯底，歎海鮮同時不忘連環搞爛gag，首先話自己「無痛風因為我叫杜如風」，形容鮟鱇魚肝時「淡淡地唔係腍身……唔係沖涼嗰啲『淋身』」，冷笑話一出現場氣溫驟降。

首站介紹涉谷的「痛風鍋」。（TVB無綫圖片）

Helen邊食邊搞爛gag。（TVB無綫圖片）

接下來的購物時間，來到一間90年代復古風的名牌店，杜如風終於流出第一滴血。大大個Gucci真皮手袋，完全可以當手提行李袋用，都只係7千幾蚊港元。最吸引她注意的是一件Fendi恤衫，望落有點似護士服，她抵死的說︰「鹹濕醫生俏護士，買返去玩cosplay都得呀，一千蚊港紙。」意猶未盡還叫身旁工作人員過來探熱，玩得非常盡興。

二手店的大大個手提包只售7千幾港元，非常吸引。（TVB無綫圖片）

Helen模仿G Dragon造型。（TVB無綫圖片）

花一千港元即可玩制服誘惑。（TVB無綫圖片）

8月7日，她將重臨《解風1》曾經介紹的二手名牌店，當時她買了一款紅白藍Chanel斜孭包。今趟光顧位於新宿的新分店，想不到一入內就「出事」。杜如風火速發現一款星星型的Chanel即著棄，她對住鏡頭猛落嘴頭說︰「真係從來未見過，呢啲咪罕有，貴就貴在呢度囉，出面搵唔返。我次次都係咁同阿媽講。」罕有的代價盛惠80萬日圓（約42,500港元），接住另一款同牌子差不多價錢的迷你背囊，亦引起她注意說︰「係咪好招積呀，呢個又未見過。」還連續講了三次「好靚啊」，接住她陷入極度糾結的情緒，徘徊於「買」與「不買」的邊緣身心俱疲，她自言自語說︰「死梗喎呢個真係，未諗到藉口同媽咪講……」

Helen重臨上趟介紹過的二手名牌店。（TVB無綫圖片）

Helen被兩款同品牌的包包吸引。（TVB無綫圖片）

魚與熊掌令Helen做不了抉擇。（TVB無綫圖片）

今晚壓軸登場是杜如風偶像梁朝偉，她介紹一間神秘地下神社時，親手為偶像製作了一款祈求健康的御守，她還說︰「朝偉你要身體健康呀，不過見你60幾歲仲拍緊戲咁fit，應該唔使幫你求住嘅。」獲梁朝偉同等地位的是杜如風愛犬，同獲健康御守保平安。

神秘地下神社可自製御守。（TVB無綫圖片）

Helen為梁朝偉及愛犬製作健康御守。（TVB無綫圖片）