聲秀｜「導師助力戰」兩「Daddy」鬥貼心　一個搵原唱一個買早餐

聲秀｜周日（8月17日）播出的歌唱大賽《聲秀》，演唱歌單如下：泳兒、徐惠晴Vanessa《感應》；吳浩康Deep、陸卓謙Jeffrey《給愛麗絲》；蘇永康、甄敏芳Jenny《來夜方長》；劉浩龍、鄧偉謙Theodre《朋友二號》；鍾舒漫、司徒泆Haru《Sugar In The Marmalade》；譚耀文、蕭凱恩Michelle《講男講女》；胡鴻鈞、周智敏Emily《永久損毀》。今集焦點落在兩位「Daddy系導師」—譚耀文（譚哥）及蘇永康（阿公）身上。



譚耀文（譚哥）細心指導蕭凱恩 Michelle（TVB圖片）

聲秀｜參賽者Michelle「跳」出Comfort Zone

今集焦點落在兩位「Daddy系導師」—譚耀文（譚哥）及蘇永康（阿公）身上。先說譚耀文，為了令擅長演繹Classic曲風的視障學員蕭凱恩 Michelle迎來突破、跳出Comfort Zone，阿譚專誠為她挑選了R&B曲風的《講男講女》，當中尤以節奏感＋律動動作最具挑戰性。

譚哥親自到Michelle平時練習跑步的地方指導（TVB圖片）

更請原唱露雲娜親自指導Michelle（TVB圖片）

對於Michelle勇於接受挑戰及一再努力苦練，譚耀文大讚：「佢好勤力、好乖。」譚哥除親臨Michelle屋企附近進行一對一指導，還託音樂界好友找來歌曲原唱者露雲娜親臨錄音室教授Michelle，相當有心！露雲娜席間向Michelle大派定心丸：「You can do so well, I am sure」，令Michelle相當感動。

聲秀｜原唱露雲娜預告周日晚開電視支持蕭凱恩

露雲娜、譚哥與Michelle的合照（TVB圖片）

事後露雲娜接受官方訪問時，繼續對Michelle讚不絕口，並揚言周日晚一定要開電視支持Michelle：「首歌唔易唱，我第一次聽Michelle唱我好開心，因為佢好乖、練熟晒啲歌詞，同埋佢把聲同唱功都非常之好」、「我好鍾意佢，佢好開心正面同真誠，好感動到我，個人真誠唱起歌上嚟都特別好聽。」1

聲秀｜手緊王「趙增熹」大讚Michelle

Michelle一開口趙增熹就到驚喜（TVB圖片）

經過阿譚細心安排的一連串特訓後，Michelle上台表演一刻不但揮灑自如、還以曼妙的歌聲俘虜了現場評審的心。手緊王「趙增熹」：「我一聽到佢（Michelle）開口係好大嘅surprise，係一把新嘅Michelle嘅聲。」郭偉亮：「你有晒感情、氣聲、轉音、好多Tone，好interesting，同埋最主要你係有passion。」值得留意的是，譚哥表演期間，為了給予Michelle精神及實際支持，一度溫柔地騰出手臂讓Michelle翹住，畫面溫馨。

聲秀｜阿公貼心打氣語錄：爸爸is everywhere

蘇永康（阿公）甄敏芳排練《來夜方長》時 給她滿滿的情緒價值（TVB圖片）

Jenny阿公演出前綵排（TVB圖片）

在第一Round已被公認為「Daddy」的阿公，與學員甄敏芳Jenny排練《來夜方長》時繼續發揮無微不至mode，給予Jenny滿滿的情緒價值。自少缺乏讚賞及自信的Jenny，坦言阿公的鼓勵及肯定令她叉足電：「原來有人認同係咁樣嘅。」蘇永康則語重心長謂：「希望佢透過呢個比賽，可以遇到多啲同路嘅朋友，佢就會知道更多自己長處，或者短處喺邊度。」阿公表演前更貼心叮囑Jenny、並以「爸爸」自居：「你唔好當我喺身後，爸爸is everywhere。」

舒文笑稱：（阿公）比當年唱得仲好咗。（TVB圖片）

阿公：我畀份早餐佢，Jenny：『唔係呀，我宜家反緊胃呀。』（TVB圖片）

二人表演完畢後，Jenny繼續大爆阿公貼心行徑：「我其實每次唱歌之前都會好緊張，所以我就會唔食嘢。但佢今朝竟然特登買咗個早餐畀我，真係好感動。」最終，將表演主題定為「爸爸看著愛女出嫁」的二人，被取笑唱出來的感覺像「爸爸娶了女兒」，而搞笑的是，率先贏得正評的，竟是阿公本人，舒文：「（阿公）比當年唱得仲好咗。」想見識阿公更上一層樓的唱功，密切留意周日（8月17日）晚播出的最新一集《聲秀》。