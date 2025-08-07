聲秀｜嚴師趙增熹做「手緊王」　Matt大讚蘇永康：好似一個Daddy

聲秀｜結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，逢星期日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。2025年8月10日星期日播出的《聲秀》，7大導師（排名不分先後）：蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞將率領旗下三名學員在「導師策略戰」中進行對決。



「導師策略戰」一共分三個回合進行，三個回合均由導師指派一名學員出賽。第一回合為「個人對戰」，由學員單獨演出；第二回合為「導師助力戰」，導師將與學員合作演出；第三回合為「學員助力戰」，除第三位出賽的學員外，導師將指派第一或第二回合已出賽的學員作助力，協助方式包括和音、跳舞或樂器伴奏等。

趙增熹接棒周國豐成歌唱比賽新任「手緊王」

將於2025年8月10日星期日晚播出的《聲秀》五名評審為（排名不分先後）：趙增熹、舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）及周錫漢。繼《中年好聲音》有「手緊王」周國豐，想不到《聲秀》亦有「手緊王」評審，他就是出了名嚴苛的趙增熹；雖然如此，但現場仍有學員獲得90分超好成績！到底是誰？敬請期待本周日播出的《聲秀》！另今集出場的七位學員演唱歌單如下：胡子貝Matt《櫻花樹下》、林潔心Bibi《隱形遊樂場》、張津銘《留低鎖匙》、冼奕瑜Jasmine《網絡安全隱患》、趙一霖（阿霖）《灰姑娘》、柯雨霏 Ophelia《回憶半分鐘》、布子殷（布子）《花無雪》。

陳奐仁讚胡子貝Good singer

正在演繹偶像張敬軒的《櫻花樹下》的Matt。（TVB圖片）

今集焦點人物有兩位，是同被視為熱門選手的Matt及Jasmine。屬於蘇永康（阿公）組的Matt，由於本身不太擅長廣東話，但為了演繹偶像張敬軒的《櫻花樹下》，阿公除一對一向Matt教學，還專誠請來韋綺姍老師親自指導 Matt 咬字、發音及演唱技巧。而除了阿公，其實每位導師都落足心機、特別請來專業音樂老師協助學員，絕對出心又出力。

阿公對Matt都是落足心機，還特別請來專業音樂老師協助學員，絕對出心又出力。（TVB圖片）

Matt接受製作組訪問時，亦大讚阿公無微不至，連自己的情緒轉變都睇得一清二楚，Matt ：「阿公對我嚟講好似一個 Daddy 咁。他真的很尊重和關心我們，不止唱歌、還有生活方面，很難得遇到這樣一位無微不至的老師。」評審陳奐仁（Hanjin）讚 Matt是「Good singer」之餘，又曲線讚阿公是「good daddy」。郭偉亮則點出 Matt 的優點：「Potential 好大，最難得係佢咁淡定，真係唔簡單。」

Sherman細心調整冼奕瑜（Jasmine）每個姿態及為其設計搶焦動作（TVB圖片）

冼奕瑜Jasmine獻唱《網絡安全隱患》，獲執導後的效果也是相當不錯（TVB圖片）

而屬於鍾舒漫（Sherman）組的冼奕瑜（Jasmine），排練《網絡安全隱患》時獲Sherman細心調整每個姿態及設計搶焦動作。雖然Jasmine只有17歲，但她不但表演時零怯場，而且無論舞姿或是表情管理均相當到位貼題，展現出超凡自信及壓台感；再配以事先準備的小喇叭及企咪等小道具，為整個演出增添層次。Sherman大讚Jasmine有潛力：「佢係好知道自己喺台上面做緊乜。」而曾為《聲夢Junior》擔任節目總監督的郭偉亮，則大讚Jasmine有驚人蛻變：「無論係表情管理、Body language、成個氣勢都好唔同。」

演繹《花無雪》的布子獲原唱者泳兒大讚：佢嘅聲音好啱唱呢隻歌。（TVB圖片）

至於演繹的《花無雪》的布子殷（布子），獲原唱者泳兒大讚：「佢嘅聲音好啱唱呢隻歌，頭先有個位佢做得特別好，就係收嗰個位。」Hanjin亦大讚布子勇敢：「唱在場歌手嘅歌永遠都係危險啲，你好勇敢。」