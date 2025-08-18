蔡少芬爆張晉心臟病80%血管塞住　有家族遺傳康復係神跡

邵氏與內地平台合拍的劇集《風華背後》陣容鼎盛，由樂易玲監製，汪明荃、黃宗澤、蔡少芬、朱茵、姜大衞、譚俊彥、等人主演，昨日（17日）樂小姐率領一班演員出席開鏡拜神活動。蔡少芬及朱茵接受訪問即示範劇中會怎樣廝殺：「即時反面就打㗎啦。」原來二人認識多年，但從未一起拍攝過劇集，反而有一起拍過電影。

蔡少芬老公張晉早前因心臟病發而馬上要做手術，她表示很恐怖但亦需要感恩。因為「佢企唔返起身，其實就瞓低咗㗎啦。」她形容是神跡來，因為80%的血管都塞了。而張晉做完「通波仔」手術後，亦開始控制飲食，蔡少芬指因為張晉是重慶人，所以從小都吃不少油進去：「我老公係戒晒一啲油膩嘅嘢。」除了吃很多油外，原來張晉的家族都有遺傳，令他也有「膽固醇過高」的情況出現。

蔡少芬指醫生叫張晉多做運動：「做多啲有帶氧嘅運動，變咗佢好多唔好嘅習慣佢都戒晒，咁所以對佢嚟講係因禍得福嘅。」蔡少芬本來都擔心張晉要少做一些「粗重」行為，但醫生表示相反要做多一點。張晉由4月病倒，蔡少芬笑指這段期間她把老公照顧得無微不至：「我哋都會好小心咁揀啲麵包，例如酸種麵包，佢以前唔鍾意食魚，全部迫佢食魚。」當然最重要的是清淡為主。

至於當時張晉身體出現問題，蔡少芬被問到又要工作又要照顧老公，會否很吃力時，她笑指「都OK」。蔡少芬：「好似啊茵話斎，我都係堅強嘅，所以我都唔可以話假謙卑，我實在係得嘅。」

