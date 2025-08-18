好嘢港多啲｜TVB新節目說好香港故事！　劉穎鏇重現黑絲空姐經典

好嘢港多啲｜由香港政府及TVB聯手打造的全新節目《好嘢港多啲》，以迷你短劇模式及輕鬆入屋的風格，向觀眾呈現香港多方面的美好和優勢，由8月16日起，逢周六晚7時30分翡翠台播映。



為大家打頭陣的，有《企業強人》的愷哥（陳豪）及佩樺（李芷晴）登場。（官方圖片）

一眾小生花旦、男神女神，包括（排名不分先後）：陳豪、馬國明、陳展鵬、張振朗、羅子溢、劉佩玥、劉穎鏇、周嘉洛、林淑敏、許家傑、陳懿德、李芷晴及葉蒨文等，在一連52集的《好嘢講多啲》將會傾巢而出以經典劇集角色登場。

陳豪、李芷晴以經典角色登場介紹香港機場優勢。（官方圖片）

8月16日為大家打頭陣的，有《企業強人》的愷哥（陳豪）及佩樺（李芷晴）登場！節目除介紹了香港機場的「全球首創手機特快行李託運服務」，還具體化道出香港對內對外的航空交通有多便利，包括99%以上訪客可於15分鐘內完成出入境手續、入境處於今年贏過全球接近六百個機場，第五次獲得被譽為「航空界奧斯卡」的SKYTRAX頒發的「全球最佳機場出入境服務大獎」等，資訊量極大。

三位港姐輪流向馬國明獻媚，拍出嚟效果幾搞笑。（官方圖片）

據知，稍後推出的單元，還有馬國明及劉穎鏇重現《飛常日誌》角色，當中除馬明的機師Look魅力無限、鏇鏇的黑絲空姐經典造型亦「重現江湖」，期待值爆燈。為了增加觀看性及趣味性，相關單元還加入了陳懿德及王嘉慧飾演空姐，上演「三女（港姐）圍一男」搞笑場面，當中德德與王嘉慧「鬥拋媚眼」場面，更是爆笑非常。

與車神黃金寶一起探索香港單車徑及共融通道等的子溢，自爆與黃金寶開工時忍不住眼金金。（官方圖片）

《東張西望》播出了馬明及羅子溢大談拍攝節目的感受。（官方圖片）

8月15日，《東張西望》播出了馬明及羅子溢大談拍攝節目的感受，與車神黃金寶一起探索香港單車徑及共融通道等的子溢，自爆與黃金寶開工時忍不住眼金金：「因為我一嚟就留意佢大髀！」馬明聞言即八卦追問子溢有否穿緊身單車衫，對此子溢笑著謙稱：「我冇乜身材著嗰套緊身衣喎。」馬明聞言眼都凸反問：「你冇身材？」子溢見狀尷尷尬尬回應：「我依家唔同之前，以前拍《衝線》著過單車衫，比較立體啲，但唔知哩，依家心理未有準備。」子溢又笑指拍攝當日工作人員其實為他準備了單車褲，是他主動要求換回短褲。