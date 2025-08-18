中年好聲音3｜李金凱新歌《不會愛的人》　邀Beyond御用詞人填詞

憑《中年好聲音3》而走紅的李金凱終於推出首支粵語單曲《不會愛的人》！金凱親譜旋律，並邀請與Beyond樂隊合作無數的傳奇詞人劉卓輝填詞，打造向80年代港樂致敬的情懷曲作。新歌巧妙熔合經典與現代元素，更破格拍攝首支MV演繹虐心愛情故事，戲中與女主角的甜蜜互動更展現金凱新的一面。



李金凱表示「這首歌是向80年代粵語流行曲作深情致敬的」（官方提供）

李金凱因參加《中年好聲音3》而廣受歡迎，這首粵語單曲《不會愛的人》不僅是與音樂人張家誠共同創作，並特別邀請了跟Beyond樂隊合作無數的劉卓輝老師填詞。《不會愛的人》正式展開他的音樂旅程新一章。

李金凱還拍攝了他的首個個人音樂MV（官方提供）

李金凱表示：「這首歌是向80年代粵語流行曲作深情致敬的，那時期的音樂作品不僅影響遍及東南亞及全球華人地區，亦陪伴他度過了童年, 並幫助他克服一切艱苦經歷, 人生低谷。」 這也是他參與作曲時的靈感來源，將那份情懷灌注入歌曲中，讓他在旋律中表達了對港樂的熱愛和情懷！這首歌正正把年代感和現代元素結合。

金凱在MV裡還會與女主角有很多甜蜜溫馨片段（官方提供）

李金凱還拍攝了他的首個個人音樂MV， 故事講述男主角失去最愛而深感遺憾及缺失。 金凱在MV裡還會與女主角有很多甜蜜溫馨片段, 為大家帶來從未見過的金凱, 切勿錯過。