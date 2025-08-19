李居明大師新光黃埔影藝城正式開幕　集多元文化娛樂於一身

新光黃埔影藝城，點只戲院咁簡單！由李居明打造多元文化娛樂新地標日前（16日）正式開幕。

承載著香港集體回憶的「新光」品牌，在黃埔華麗轉身！日前於黃埔隆重舉行開幕典禮，宣告一個融合電影、演唱會、粵劇、展覽及創新科技的多元文化娛樂地標正式誕生，為香港娛樂文化圈注入嶄新活力。

政商紅星雲集金剪啟業同慶開幕典禮邀得多位重量級嘉賓主禮剪綵，包括：香港立法會議員霍啟剛先生、和記地產集團有限公司副董事總經理徐建東先生、香港電影導演會永遠榮譽會長吳思遠先生、香港電影工作者協會發言人田啟文先生、香港電影金像獎終身成就獎得主黎筱娉女士、影視紅星薛家燕小姐及米雪小姐、資深娛樂及文化界多面手鄭丹瑞先生，香港電影金像獎最佳女主角得主羅蘭女士及中年好聲音亞軍得主譚輝智先生。眾嘉賓聯同李居明大師手持金剪刀，為影藝城揭開序幕，象徵傳承香港娛樂文化薪火，現場數百名觀眾見證盛事。嚴冬中逆勢投資，延續新光精神承接北角新光戲院結業的緣分，黃埔商場業主主動邀請李居明大師接手區內現有戲院。李大師親臨視察後，深感該處「人傑地靈」，極具發展潛力，毅然決定承租這個佔地逾四萬平方呎的龐大空間。

面對電影及戲院業的「嚴冬期」，李居明大師決心為社會貢獻力量，不僅保留「新光」之名，更將其全面升級轉型為「新光黃埔影藝城」，打造一個遠超傳統戲院概念的綜合娛樂殿堂。多元娛樂匯聚，開創香港先河影藝城銳意突破框架，成為集多種文化藝術形式於一身的平台。

經典電影重現：開幕首週即精選放映20多套中西經典名片，其中備受影迷期待的《時光倒流70年》，更是經歷重重困難才成功爭取到香港獨家放映權，機會難逢。

戲院首辦演唱會：開創香港戲院業先河！新光黃埔影藝城成功突破技術與規限，將於今年9月舉辦首個演唱會，讓歌手能以最親近的距離，為觀眾帶來獨特的音樂體驗。

頂級視聽享受：影藝城內四間影廳全面升級，配備先進4K放映機及優質音響系統，務求以最高規格將電影畫面與聲音呈現於觀眾眼前。創新科技互動，珍藏藝術展覽李居明大師致力保留集體回憶並引入創新體驗。

經典重現：特意保留了舊新光戲院的標誌性「磅重機」，延續那份濃厚的懷舊情懷。

全球獨家專利：設立「新光黃埔智能照相館」，配備首創的自拍機，結合AI攝影技術。觀眾可將自己的樣貌融入古今中外經典海報人物之中，瞬間「穿越」時空，創造獨一無二的趣味紀念品。

名人藝術珍藏免費賞：李居明大師多年來珍藏了眾多明星名人的藝術作品，包括書法、畫作及攝影作品。他決定將這批珍貴收藏於影藝城內公開展出，免費讓公眾入場參觀，讓大眾有機會近距離欣賞這些名人鮮為人知的藝術才華。打造娛樂文化新熱點李居明大師在開幕典禮上表示：「新光黃埔影藝城不只是一個睇戲的地方，我們希望打造一個充滿活力、匯聚不同文化藝術的聚腳點。無論是電影迷、音樂愛好者、粵劇擁躉，或是喜歡藝術和創新體驗的朋友，都能在這裡找到樂趣。在行業困難時期，我們更希望為香港人提供一個優質而多元的娛樂選擇，為文化藝術界帶來新氣象。」新光黃埔影藝城即日起投入服務，以嶄新的面貌和豐富多彩的節目，迎接全港市民及遊客，勢必成為黃埔區乃至全港的娛樂文化新熱點。

