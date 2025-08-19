港劇女神20年前慶生絕色性感照出土　55歲生日願望獲終生成就獎

宣萱入行逾30年，加入TVB後拍過多部膾炙人口的電視劇，獲封「港劇女神」，她多年來主演的代表作極多，1999年就憑《刑事偵緝檔案IV》贏得TVB視后。宣萱上月憑劇集《誰殺了她》獲得《紅星大獎2025》最佳女主角獎，擊敗當地演員勇奪新加坡視后，被指是首位外援藝人奪得此大獎，成績驕人。宣萱擔演女一的TVB重頭劇《巨塔之后》正等待播出。曾經想過退休的她，早前到新加坡領獎時就表示希望演到老，有朝一日可以奪得終身成就獎。宣萱多年來人氣不減，昨日是她的55歲正日生日，她一如以往，生日前夕跟粉絲舉行生日會慶祝。

宣萱。(VCG)

有不少宣萱的粉絲於社交網上分享了當晚與偶像慶祝生日的片段，其中一名粉絲有宣萱的粉絲以「20年前第一次參加宣萱生日會」為標題，發文寫道：「翻了一整晚移動硬盤（4個500g），本來想找20歲的我20年前第一次參加生日會拍的全程視頻，卻沒找到，估計要翻刻錄的光碟才行。曾經把偶像的每個活動照片和視頻按日期分類建文件夾，曾經的我看著活動照片就能背出年月日以及活動名字，保存著偶像演的每部劇的視頻，見一次偶像寫1萬+字的記錄，多美好的回憶啊 #宣萱」。這位粉絲分享了3張宣萱的照片，其中2張是宣萱於20年前與粉絲慶祝生日時影的，那時候的她打扮性感，樣貌與現在看來分別不大，55歲的她依然十分之靚女。

宣萱35歲慶生靚相。(小紅書)

宣萱35歲慶生靚相。(小紅書)

宣萱給粉絲簽名。(小紅書)

宣萱55歲慶生靚相。(小紅書)

宣萱55歲慶生靚相。(小紅書)

宣萱55歲慶生靚相。(小紅書)

宣萱55歲慶生靚相。(小紅書)