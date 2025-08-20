TVB離巢小生賣樓拍賀歲片　獲陳山聰捐片酬相助：今次唔掂要瞓街

陳山聰、梁競徽（唯唯）、林盛斌（Bob）三位好兄弟聯同伍詠薇到馬來西亞拍攝賀歲電影《媽的又要嫁》，為了幫電影業界出一分力，山聰捐出片酬當投資，而首次身兼電影編劇的唯唯更要賣樓當製作費，自言如果今次唔掂就要瞓街。

一眾演員到馬來西亞拍攝賀歲電影《媽的又要嫁》。

《媽的又要嫁》昨日（19日）於吉隆坡舉行開鏡拜儀式，一班主要演員跟製作團隊齊齊穿上紅噹噹的電影團隊T恤，祈求電影開拍順利及大收旺場，今次在戲中伍姑娘飾演山聰與Bob兩兄弟之媽媽，而唯唯則飾演兩兄弟之好友。

伍姑娘自言本身好接受做阿媽角色，但當知道兩個仔是山聰同阿Bob時就忍不住愕一愕然，幸好導演安排一個卅一歲馬來西亞靚仔演員馮瑋佺（Daniel）做她的老公，就立即開心晒，說畢伍姑娘就對身旁的Daniel手多多，不停捽對方胸肌，又摸對方下巴，搞到Daniel怕羞不已，山聰笑問伍姑娘:「係咪好耐冇食過小鮮肉?」伍姑娘答:「唔係呀，啱啱先食完燒肉!」山聰提到戲中做伍姑娘兒子好合理，因為大家都屬於靚仔靚女，但就唔明何解有Bob這個細佬，Bob立即反擊:「你地靠様，我靠內心戲發揮。」全場爆笑。

戲中伍姑娘兩個兒子陳山聰同阿Bob，大家覺得合唔合理？

梁競徽賣樓投資賀歲片，獲老友力撐。

山聰對於捐出片酬，他說:「當係小小心意，為電影圈盡一點棉力，因為同唯唯、Bob好好朋友，好多人都話影圈係冰河期，我地一直都好希望拍套能帶畀觀眾開開心心又溫情的賀歲片，今年終於搵到幾個投資者，而唯唯首次做編劇，佢絕對有能力，又好多謝契姐伍姑娘，知道我哋製作費唔多，肯以友情價仗義幫忙，因為我地太熟啦，大家預咗一埋位就鬥爆肚。」

至於賣樓用作製作費的唯唯則表示希望在影圈冰河期，香港演員能跟馬來西亞演員一齊努力，拍到一部令觀眾睇得開心，又能帶出珍惜家人之訊息給觀眾，唯唯說:「當然希望套戲都收得，唔係就真係要瞓街。」

山聰願意捐出片酬。