女神配對計劃｜五位女神的學生Look曝光　GM與Sophie襯到絕

《女神配對計劃》本周日晚（24日）九點半翡翠台播出第十二集，亦是《女神配對計劃 最後告白》推出前播出的最後一集！《女神配對計劃 最後告白》將於9月8日這個星期一口氣播出六集，讓觀眾一氣呵成追看配對結果！

為帶出新鮮感，本集五位女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、羅毓儀（Yuki）、梁敏巧（Maggie），以及9位求愛勇者曾展望（GM）、林堡熙（Eddie）、林俊其（Kris）、黃家俊（Matthew）、細John（姜卓文）、陳衍丞（Kenneth）、海淦清（T.Max）、林焌堯（Jacob）、劉啟進（Matt）將穿上校服，在兩位班主任林盛斌及黎芷珊帶領下，與三名神秘踢館者，上演一場「那些年，我們一起追的女神」。

甜蜜CP照

今日官方率先發布了五位女神的單人學生Look、求愛勇者的群體照／組別照、拍攝花絮照，及甜度爆燈的女神勇者CP照，（女神與組別中擁有最多心動珠珠的勇者合照）五對CP組合分別為，被譽為國民CP的GM+Sophie、Yuki+Kris、Carman+Matthew、Step+Jacob、Maggie+Matt；五組CP照中，GM與Sophie合襯指數爆燈，前者一表人才、後者夠晒小鳥依人；至於Carman與Matthew的CP照，則與二人一樣行鬼馬路線，其中一張還要加插細John做「第三者」，認真多花臣；而在花絮照中，Yuki與Kris則展現了「神撞樣」的開心笑臉，襯到絕一絕！

而五位女神之中，Yuki、Sophie及Carman均以孖辮Look現身，當中以Yuki的校服Look最有說服力。當Yuki現身時，現場所有女性及男性全線歡呼，Matthew大叫：「呢個真係學生妹」；至於Yuki組的唯一組員Kris則含羞答答甜笑謂：「孖辮幾好睇，嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」至於Sophie的孖辮學生Look，則同時獲得了同組組員的認證，GM：「好正，我見過最靚嘅學生」，Eddie：「諗起學校入面好鬼多嘢講嘅孖妹組合，但（個Look）幾好睇嘅。」，Sophie則自稱求學時期的自己並非乖乖女：「學生時有啲我行我素，都好嘈同好跩吓。」至於第三名獲得最多掌聲的，則是獲Jacob大讚「睇到心心眼」的Step。

甜蜜CP照。

為保持神秘感，官方所有宣傳均沒有三位踢館者的真面目，只有三個幫助識別三人身份的Hashtag：#健美先生、#足球教練及#遵守約定。三位踢館者除身形及身高都有番咁上下，更是來者不善，有人高呼：「我可以做得比佢哋更加好」、有人直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻入一位女神嘅龍門」、有人一嚟即表明心迹：「永遠不會放棄」。面對三位毫不客氣的踢館者，之前爭個你死我活的9位求愛勇者瞬間變得團結，除了玩互撐，更夾埋齊齊大力拍枱企圖嚇退踢館者，配以火藥味十足反擊：「口頭警告」、「直接記缺點」、「直接小過」、「夠薑出嚟除衫」，細John更擺明宣戰：「我哋已經ready咗插班插班生。」但搞笑的是由於拍枱聲太大及來得太突然，最後被嚇窒的竟然是Sophie，她說：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」

點知嚇到女神們花容失色，葉蒨文個反應勁好笑。

呢班求愛勇者，一啲都唔似乖學生咯。