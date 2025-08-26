尹光新歌訴說為人父40年的心路歷程　還請來影帝加持做MV主角

尹光全新單曲《老豆》以何鈞源的動人旋律以及李峻一真摯的歌詞，娓娓道出父子間的隔膜與遺憾。近年，因「AI熱潮」發掘出他原來除了諧趣歌曲外，其獨特聲線演繹感動慢歌總有一種令人出乎意料的穿透感動。繼《Dear Myself》觸動無數聽眾後，尹光再次以他獨特的嗓音，詮釋這首充滿情感張力的歌曲。從當年紅遍大街小巷的《少理阿爸》，到近年因「AI尹光」令光B展現出另一面的魅力。《Dear Myself》背後是他縱橫歌壇五十多年，面對AI來襲的憾嘆。而《老豆》訴說自己作為人父40年的心路歷程。副歌中的一句「你我亦太固執從來 不開口」，直接道出現代社會中父子間普遍的沉默與隔閡，彼此深愛，卻難以開口表達。

填詞人李峻一的真情流露 引發尹光回首亦帶憾慨

填詞人李峻一將自身與老豆的疏遠經歷融入歌詞，字裡行間流露他對親情的遺憾與抒發。他坦言與老豆關係淡薄，長大後成為人父，仍難以向兒子說出「我愛你」。同樣，尹光回憶自己在越南的童年，老豆忙於生意，鮮有交流，甚至曾經對他學習唱曲持反對的態度。直到因越戰來港，父子間的聯繫更加稀少。「如果有機會，我想同老豆講聲多謝，佢送我嚟香港，成就了今日的自己。」尹光回首時憾概道出。然而，當導演張子丰要求他提供與他兒子的合照時，他才驚覺父子間的照片少得可憐。最終選用的1986年澳門旅行照片，成為單曲封面，照片定格了老豆遠處守護、兒子爬在高處成長的畫面，照片中滿戴愛意，卻隱喻著一層無形的隔膜。

影帝張家輝加持，MV呈現父子心聲

《老豆》MV請來影帝張家輝飾演老豆一角，與新晉演員吳澤烽（Tomi）共同演繹一段感人至深的父子故事。故事講述一位修錶師傅（張家輝飾），工作辛苦，每天在街邊的攤檔日曬雨淋。年輕的他曾懷抱電影夢，熱愛拍攝，特別喜歡用DV機記錄兒子的童年。隨著時間推移，父子間的交流逐漸減少，老豆忙於工作，兒子則沉浸於自己的世界，對老豆的付出不以為意，雙方平時仿佛如一起居住的陌生人，只是各有各忙於自己的東西。整個故事圍繞著兒子長大後選擇修讀電影，卻未曾真正關心老豆的故事。

這次合作源於張家輝對尹光前作《Dear Myself》的共鳴。他曾在訪問中提及，聽《Dear Myself》時感動落淚，令他好有共鳴。尹光透過友人與家輝聯繫，感謝對方的欣賞並大膽作出合作邀請，幸得對方爽快答應，促成了這次的合作。拍攝期間，尹光更親赴九龍城探班，二人更即興合唱《Dear Myself》，實現了家輝在訪問中提及了與光哥「一齊Jam歌」的想法。

剛渡過了81歲的生日的尹光，感恩仍能以新作會歌迷。而希望透過《老豆》令大家要多理阿爸，重新聚焦於父子關係中的溝通。在現代急速的生活節奏下，我們往往忽略了與家人的相處時光。希望大家能與自己的老豆分享這首歌，聽完之後用一點時間停下腳步，與老豆坐下來聊聊心底話，像歌詞中提到「今天很想約你似朋友喝一杯酒」一樣，勇敢說出那句在心底的「我愛你」。