宣萱認自己黑面神　最怕人做嘢唔認真及侵犯私隱：工作上黑面較多

宣萱一向是知性又好演技，近日在新加坡獲得視后殊榮，這個獎更是首度頒發予外國人，她接受方健儀YouTube節目《女人方言》訪問時，也表示十分榮幸。訪問中亦講到她以前演戲獲封為「御用人質」，宣萱笑言：「其實我都做好多女強人，就算做『老婆仔』都係啲強嘅老婆仔，可能你始終都係走得甩，俾人捉咗你都要走得甩，我咁強，係走得甩嗰啲。」

宣萱近日在新加坡獲得視后殊榮，這個獎更是首度頒發予外國人。（IG@jessicahsuan_official）

宣萱解釋自己做「御用人質」之謎。（TVB）

千禧年代花旦盛世，宣萱是五大花旦之一，曾傳出與其他演員不和，亦有人在背後指她是「黑面神」，問宣萱有冇聽過，她說：「我就冇聽過，但係我肯定係黑面，我唔會收埋。我自己覺得通常一定係做錯咗一啲嘢，唔係話唔准做錯，而係嗰樣嘢係乜嘢。如果你日日喺度發緊夢，又唔留心大家講咗你都唔做，返工唔背劇本，遲到，工作上嘅黑面比較多。或者私底下你Invade咗我privacy（侵犯私隱）我都會黑面，因為我覺得一啲基本尊重，要諗人，我覺得好多環境就係話啲人習慣咗我要，me me me，我要同你合照，我要攞嚟簽名，你一定要畀我，你唔畀我，你就衰。唔得囉，好自然地人係諗多啲自己，希望人畀你，但唔畀係咪真係咁大件事？你要諗吓個situation。」

宣萱承認自己工作上會黑面，而私下如果有人侵犯她私隱，她都會黑面。（YouTube@ 女人方言）

古天樂與宣萱曾傳緋聞，甚至有人指全行之中宣萱是唯一夠膽鬧古生的人，她聽罷回應：「鬧？我諗我冇鬧過佢，我識得睇眉頭眼額㗎嘛，我睇到今日心情麻麻地，有啲嘢就唔好講，行開啲，行開啲。但係有啲嘢譬如做嘢嗰啲，我自己睇到一啲我覺得咁樣唔好喎，我會話俾佢知，接唔接受，或者你覺得應該點做，係佢話事，永遠係佢嘅，我會話畀佢聽。」

宣萱指自己不會鬧古天樂，但識得睇對方眉頭眼額。（IG@kootinlok_louis）

之後方健儀分享一次在宴會的經歷，她說自己做開司儀，見慣宴會上有很多人喧嘩、飲酒、Selfie……總之就不理會台上嘉賓，自己一早睇化，但有一次見到在這樣的宴會中，當周遭的人都嘈喧巴閉，宣萱是唯一一位放下刀叉，專心凝望台上嘉賓與司儀的，令她非常欣賞，方健儀問宣萱有這樣的反應是否因為她曾被無視，她坦言：「我梗係試過啦，但係其實讀書有教，人哋講嘢嘅時候你一定要聽，不論你明唔明都好，可能你唔明佢講啲乜嘢，但係你都要坐喺度聽。」她續說：「試過喺上海有個private event，係某品牌嘅skin care，我喺個台唱歌，做嘉賓，全部行嚟行去，冇人聽我唱歌，我好記得嗰個感受，我好難受，我直程覺得，我做緊咩呀？我唔想做呢啲Event，因為我覺得唔受尊重，我又唔係唱得好難聽啫！所以之後一路好記得嗰種感覺，當然記憶返起讀書時候教嘅嘢，呢個好緊要。」她設身處地想，自己如果在台上見到下面「吉晒」，都會覺得很難受。

方健儀很欣賞宣萱在宴會上專注看著台上嘉賓，宣萱坦言讀書有教，而且自己曾試過不受尊重，所以一定不會這樣對人。（IG@jessicahsuan_official）

方健儀讚宣萱十分凍齡，她透露自己的保養方法是通淋巴，試過本身額頭有很多紋，通完就變得平滑。她亦分享到，人生低潮總會有，但最重要有選擇的時候就不要迫自己去做不開心的事，不過當然也要識平衡。宣萱分享了過往的一次經驗，以前她北上拍劇，早年環境仍很惡劣，每次上去都會入院、腸胃炎，所以她聽到要北上都會驚。有一次她又接到北上拍劇的通知，人工雖可觀，但劇組不似以前有五個香港或外國人，那次只得她一個香港人，她即耍手擰頭：「我話我唔拍！我好驚，我唔想我上到去得我一個人，山旮旯乜人都唔識。」

宣萱說自己的凍齡心得就是通淋巴。（IG@jessicahsuan_official）

不過經理人就教她，要找出平衡，「有啲嘢未必係你最想做，你唔可以唔鍾意就唔做，有啲嘢如果係中間偏唔想，有冇啲嘢平衡返自己？可能人工可觀呢樣嘢可以平衡到你心態，你就去做，佢話『總之你攞住疊cash上去，唔開心就攞出嚟數。』我話『咁都得嘅咩？』如果你覺得唔開心，起碼有啲嘢平衡下你，數數數，100、200、300、400……你會好開心，嗰時真係拎咗啲cash去數，點知原來上到去拍得好開心，其實就係呢啲經歷令到我知道，有啲嘢你驚，但係唔係咁差。」

宣萱坦言自己去內地拍劇時，原本很憂心，最後靠數銀紙平衡心理。（YouTube@ 女人方言）

至於感情生活，宣萱就說隨緣，有伴當然會開心，但人大了就覺得不需要太執著於愛情，自己也不缺異性朋友，但暫時未有適合對象。她認為：「我自己覺得心裡面係有嘅，未出現，覺得個天一路train緊我好多嘢，一個人太順境，你唔會學到，你唔會睇到嘢，因為太順啦嘛所有嘢，永遠都係你唔開心嘅時候你先會學到一啲嘢，咁你就要捉住呢啲時間，學咗之後你要袋，袋咗之後唔好再重複發生一啲嘢，呢啲係一啲提醒，有機會經歷係好事嚟嘅我覺得，我覺得佢喺度train緊我，prep緊我，希望我可以再好啲，做好啲可能性格上嘅缺陷，或者個人一啲嘢，希望有個啱嘅人出現嘅時候，就唔會有撞板。」宣萱認為現階段生活已很好，很珍惜所擁有的一切，即使不用開工的日子都要照顧狗狗，又要探老人家，所以已十分充實。