麻雀樂團｜郭柏妍自揭全日唔敢望莊易羚？一家三口溫馨合奏超催淚

麻雀樂團｜《強人》系列金牌監製羅永賢Marco、夥拍其最佳拍檔黃偉強編審的《麻雀樂團》，8月25至29日周一至五晚八點半翡翠台播出結局周。8月26日播出的第22集相當催淚，久哥（譚俊彥飾）與家明及亡妻沈盈（莊易羚飾）隔空上演一幕超感人的「一家三口溫馨合奏」。



真係好靚，有冇人覺得有啲似李麗珍？（官方提供）

因為呢吓「日劇跑」，阿譚就喺凌晨時分喺條街度喪跑咗成三個鐘，明顯睇得出佢跑得好辛苦、好努力。（官方提供）

如果大家仲記得嘅話，郭柏妍都苦練咗好耐大提琴，真係拉得似模似樣架。（官方提供）

來到結局周，《麻雀樂團》人情味出晒嚟，8月26日播出的第22集更是相當催淚，更獲網民推為本年度神劇：「好耐冇試過追劇，呢套好正」、「無綫拍番啲地道小品就好好睇」、「呢啲小品真係特別好睇」！事緣麻雀館牌照問題令久哥（譚俊彥飾）與女兒家明（郭柏妍飾）吵大鑊，家明為拯救大龍鳳，甘願放棄到北京發展機會，但家明的心意遭為女兒前途肉緊的久哥極力反對，久哥更因賭氣險些放棄前往欣賞家明與港灣樂團的第一個正式演奏會……幸好最後久哥抓緊時機飛奔到會場，並與家明及亡妻沈盈（莊易羚飾）隔空上演一幕超感人的「一家三口溫馨合奏」，除了對白超感人、演員演繹夠真摯到位，加上唯美又用心的拍攝手法，絕對是結局周、甚至全劇高潮所在！網民：「我又感動到流眼淚了，上一次係認老豆……」、「估唔到我幾十歲麻甩佬可以睇無綫劇睇到喊。」而郭柏妍的晚裝演奏Look，亦大獲正評：「郭柏妍個look咁靚得唔得架。」

呢個演奏會拍攝好認真，像真度高。（官方提供）

8月26日的第22集中演奏會除巧妙地銜接回第一集的劇情，還呈現了極華麗及盛大畫面，除了為數40人的管弦樂團成員，還有現場數百名觀眾，令網民嘆為觀止：「咁多臨時演員？」對此，譚俊彥Shaun接受官方訪問時，坦言場口拍攝認真:單是拍攝前的綵排，也花上整整一天，並感激HKAO（香港業餘管弦樂團）謂：「佢哋好好，佢哋好配合咁著晒西裝、當真嘅演奏會咁綵排咗一日。」談到「一家三口合奏」，Shaun指當時大家都很入戲：「其實上到台嗰刻，都係兩Take就完成，因為大家都已經好入戲，呢場戲係最後嗰幾日拍。」

呢幕由鏡頭語言、到對白內容、到演員嘅真摯演繹，都感動咗無數網民。有冇留意，為咗配合已亡人沈盈嘅出現，呈現出嚟嘅鏡頭亦帶點虛幻，製作相當用心。（官方提供）

由於鋼琴版《與我常在》代表著久哥與沈盈不受時間、距離甚至生死限制的愛情，故在結局周將一再出現，第22集Shaun演奏一幕，不少網民更以為Shaun真的會彈鋼琴，但其實Shaun是為了《麻雀樂團》才學彈《與我常在》，而為了配合密集式的彈奏特寫鏡頭，阿Shaun開劇前苦練《與我常在》足足三至四個月、並持續每日練習一小時。劇集開拍後，阿Shaun亦有keep住練習，連拍攝現場的道具琴也不放過，相當專業：「（有冇計過彈咗呢隻歌幾多次？）真係多到計唔到喇。其實最難都唔係挑戰彈琴，係要邊彈邊做戲，隻手要有好多肌肉記憶、對隻歌熟得好緊要先得，咁樣個腦先可以（available）應付對白同情緒戲，所以對我嚟講一路彈琴一路做戲都係挑戰。」

郭柏妍嘅演出真係愈嚟愈好。（官方提供）

第22集雖然有大結局Feel，但監製Marco就話剩下三集劇情依然好豐富，萬勿錯過呀。（官方提供）

Rosita則坦言拍攝「一家三口」戲份前已感動到想喊，更因此全程不敢望「媽咪」莊易羚：「我記得我係由返到公司，到化妝、整頭，到出去拍，我都係唔夠膽望住沈盈...因為我一望住佢，我就會好心悒、好唔開心，因為真係好唔捨得媽咪！所以拍嗰幕戲時，我其實都唔係好hold得住啲情緒...嗰吓我代入咗個角色，見到爸爸媽媽喺遠處彈住琴望住我，我嘅感覺就係自己、喺唔同嘅時間，都有一個好親嘅家人陪住自己……所以我真係好鍾意呢幕戲，由劇本到情境...呢幕戲喺我嘅腦海入面留下咗一個好重要嘅回憶。」並謂拍畢《麻雀》後多了反思：「我會諗如果家人唔喺身邊...咁會點呢？嗰種唔捨得、嗰種珍惜，都令郭柏妍上咗一課。」

第22集Ending，不但時間點去到了一年後，久哥結尾的一句：「沈盈，我係咪彈得愈嚟愈好呢？每次我掛住你嘅時候，我都會彈呢首歌，因為我知道你一定聽到。」加上第22集眾人還開心地拍了全家福，令不少網民感嘆甚有大結局Feel，並好奇餘下三集的發展，對此監製Marco給出重要貼士：「其實最後三集都仲有好多嘢發生架，劇入面嘅角色會繼續遇到大大小小嘅波折喇、繼續會有啲溫馨甜蜜嘢喇，同埋會有條硬線發展出嚟，係關於麻雀行業嘅危機同埋傳承，喺呢方面除咗久哥同鐵姐會面對好大嘅挑戰同困難。另一個重點，係宗叔喺最後個角色又再會有啲轉變，佢會以強人嘅姿態回歸，咁到底佢最後係企喺阿久嗰邊，定還是返番以前同佢對立呢？最後最重要嘅一點，係久哥最後可唔可以放低到沈盈，去同阿鐵有個新開始呢？」

阿Shaun提供照片。（官方提供）

麻雀樂團｜一家三口溫馨合奏

場口先由久哥說出開場白：「聽住呀老婆」，再深情彈奏與亡妻的定情歌《與我常在》；之後亡妻（莊易羚飾）沈盈徐徐步入，久哥則淡定又激動地說：「嚟咗呀？我好掛住你。」一面感動及心痛的沈盈，先是裝作淘氣問久哥：「仲以為你呢世人都唔會彈得晒成首歌添」，之後再自責又柔情地問：「有個問題我一直都好想問你，其實當初我咁樣走咗去，一直都冇返過嚟，你有冇嬲我？」久哥聽畢笑著哽咽：「我從來冇嬲過你喎，我仲要多謝你添，因為你將家明帶嚟呢個世界度，我真係好開心」、「我冇諗過我司徒久會做爸爸，個女仲要咁生性！」之後，二人淘氣地爭著說家明似自己，然後沈盈再強忍傷痛說：「阿久，我唔可以留喺度陪你喇」、「家明走咗，得番你一個」；久哥聞言拋出極催淚Bite：「傻豬嚟架，我腦裏面有個掣，只要我一撳，就可以即刻見到你哋，無論你哋去到邊度，或者我掛住你哋，都一定可以見到你哋。」將全劇推向高潮。