麻雀樂團｜孖譚俊彥父女相認戲掀高潮　郭柏妍層次式忍淚戲獲讚

麻雀樂團｜《強人》系列金牌監製羅永賢Marco、夥拍其最佳拍檔黃偉強編審的《麻雀樂團》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有譚俊彥、李佳芯、郭柏妍、姜大衛、韋家雄、何啟南、黃庭鋒、胡敏芝及謝東閔！8月20日一集劇情，「擾攘」多時的久哥（譚俊彥飾）與家明（郭柏妍飾）之間的父女情終於明朗化！



父女二人終於可以開心相認（TVB圖片）

8月20日一集，「擾攘」多時的久哥（譚俊彥飾）與家明（郭柏妍飾）之間的父女情終於明朗化！事緣久哥經宗叔（姜大衞飾）及阿威（韋家雄飾）等一再鼓勵下，決心向家明坦誠生父身份，遂約家明在家中撐枱腳，並為此大費周章煮到成枱餸。另邊廂，害怕面對現實的家明原本欲避開久哥心意，但經鐵姐（李佳芯飾）點化，家明終踏出勇敢一步嘗試與久哥單對單相處，最終更因被久哥的偉大感染、而主動說出自己是其女兒身份！

被久哥大愛感動（TVB圖片）

昨晚一場父女相認戲，譚俊彥與郭柏妍演得出色兼默契十足。由於二人都「愛在心裏口難開」，故食飯初期表現相當尷尬，表情生硬之餘又要夾硬搵話題。但當久哥鼓勵家明勇闖北京發展時，家明先是含淚笑著回應譚俊彥的好意，再眼泛淚光、一臉祈盼及感觸自爆自己就是久哥女兒，並Sweet爆向久哥送上手錶…聽了女兒自白後滿是感動及感觸的久哥，忍著淚說出老懷安慰的一句：「食飯啦，乖女」，家明則一臉幸福回應：「食飯喇，爸爸」，整場戲充斥著溫馨及感染力。

麻雀樂團｜網民喪嗌感動：今晚好多巴打喊咗

咁樣嗌爸爸法，邊個唔冧？！（TVB圖片）

之前遭批評演技有待改善的郭柏妍Rosita，這場戲給出了相當不俗的演技，並驚喜地演出了豐富的層次感：由害怕面對現實的驚青徬徨、到硬著頭皮赴會的忐忑與不安、到被感動的百感交集、到鼓起勇氣的自爆、到自爆後的釋懷與感觸、再到釋懷後滿瀉的幸福感，難怪獲讚夠入戲又自然，不少網民指因呢場戲睇到喊，並大讚劇組別具心思的小扭橋位有驚喜：「兩個都入戲，演得好」、「好滾動」、「家明先開口呢條橋扭得好，有驚喜」、「估唔到睇相認會感動到眼濕濕」、「兩個都做得好自然」、「今晚好多巴打喊咗」。

麻雀樂團｜嗌「爸爸」夠投入全因發自內心

阿Shaun就兩場戲就滲咗啲喜感出嚟，為場口帶嚟層次感。（TVB圖片）

除演技有進步，Rosita的「天花板可愛度」亦令劇集生色不少。繼第16集的「可愛醉酒Look」，昨晚Rosita在天台與阿Shaun在天台鬥嗌「爸爸」及「乖女」的一幕，雖然台辭只有簡單的「爸爸」，但Rosita單靠聲線的轉換及不同款的可愛表情，帶出「愈叫愈開心」的興奮感。對此，Rosita受訪時坦言所有嗌「爸爸」的情感表達都是發自內心，並一再感激Shaun戲內戲外都十分照顧自己：「今次好開心同到Shaun做父女，因為真係好難得有一位前輩咁用心同我講每個細微位，同埋每次拍我大頭時，佢會喺側邊畀更多力幫我入戲。」

談到忍淚戲獲讚，Rosita坦言拍攝前超大壓力：「我好驚Roll機時喊唔出，我曾經試過拍喊戲明明之前做咗好多功課，但roll機時就失準，今次好多謝身邊人好幫到我進入個Mood，除咗Shaun，仲要多謝劇組冇畀壓力我，我覺得自己好幸福。」

譚俊彥Shaun作為視帝級，演技好當然不容置疑，但其實在《麻雀樂團》中，監製Marco還為Shaun度身訂造了一個表演位，就是時不時做「煮家男」晒廚藝！其實阿Shaun本身廚藝相當了得，2021年參與《男神廚房》拍攝時，更曾憑超凡過人廚藝獲得「終極男神」殊榮，獲封「TVB隱藏級廚藝高手」！另阿Shaun現實中還是一位餐廳老闆，絕對是識飲識食代表！

麻雀樂團｜譚俊彥自揭險被Rosita拉琴分散注意力

阿Shaun當年喺《男神廚房》贏得「終極男神」殊榮。（官方提供）

阿Shaun成日招待《麻雀樂團》台前幕後去自家餐廳食飯兼講戲/睇戲，認真好客。（TVB圖片）

Shaun接受官方訪問時，坦認有經常「煮番幾味」招呼劇組：「好似拍之前佢哋會嚟我餐廳度warm up；套劇出街後，佢哋都有嚟我餐廳度一齊食住睇，真嘅，同久哥一樣，一家人齊齊整整食餐飯，團結一心出嚟效果會好好多。」談到天台父女親暱互嗌戲，Shaun直至到現在仍感到很Sweet，並透露拍攝背後笑料：「嗰場戲Rosita要拉琴畀我聽，佢好認真拉，但因為嗰個係道具琴，出嚟嘅聲同大家聽到嘅好唔同，我就惟有同佢講，不如你唔好拉喇。」