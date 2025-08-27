楊煜謙粉絲豪搞近30個自拍亭應援慶生　感激小師姐連家穎Vian鼓勵

楊煜謙｜憑跳唱《BANG BANG BANG》爆紅的楊煜謙（Nicolas）下月2日迎23歲生日，粉絲豪搞全港近30個自拍亭生日應援！小師姐連家穎（Vian）率師弟江博熙、成基哲現身旺角T.O.P試玩，四人塞爆自拍亭笑料百出。Vian暴走版生日歌贈興，師弟團齊祝Nicolas舞台永遠「BangBang有力」，半韓裔Blues更即場韓文告白「我愛你」嚇到Vian面紅尖叫！



楊煜謙與小師姐連家穎（Vian），以及兩位同門新人江博熙（阿熙）和成基哲（Blues）拉隊到旺角T.O.P的Snapio率先試玩（官方提供）

在韓國選秀節目，憑着跳唱《BANG BANG BANG》片，網上爆紅的香港年輕男藝人楊煜謙（Nicolas），將於下月2號23歲生日，「羊肉串」（楊煜謙fans暱稱）為他準備生日應援相框，在全港接近30個自拍亭上架，9月7日前可以與Nicolas「合照」，其中一款更有他「Bang Bang Bang」招牌跳舞手勢。8月26日他與小師姐連家穎（Vian），以及兩位同門新人江博熙（阿熙）和成基哲（Blues）拉隊到旺角T.O.P的Snapio率先試玩。4個00後大細路塞爆自拍亭，非常搞笑。

Vian、阿熙和Blues大唱暴走版生日歌為Nicolas預祝生日，並祝他身體健康，好似他跳唱《BANG BANG BANG》時一樣充滿能量，「BangBang有力」，Vian祝他追夢路上好好享受，找到快樂！Nicolas生日願望：「繼續進步、繼續努力、天天向上，因為我仲有好多缺點，仲有好多進步空間。」

去年以女團Me&出道的Vian，轉眼榮升師姐，面對3位靚仔師弟，她讚口不絕。「出道一年突然榮升大師姐⋯⋯哎呀，收返個『大』字先，我只係『小師姐』，好大壓力！我記得第一次見Nicolas，佢準備去韓國比賽前，喺排舞室睇到佢跳唱表演，覺得佢好吸睛，眼神好銳利，好吸引，忍唔住會繼續睇佢。」Nicolas感激小師姐充滿正能量：「Vian畀好多鼓勵，成日搵到好多位讚我哋，例如佢睇完我表演，讚我講韓文OK，其實我唔識。」

其實識講韓文是Blues ，因為他是半個韓國人，還用韓文向大家講「我愛你」和飛吻，搞到Vian大叫「好害羞」！Vian說：「Blues好犀利，一個人搞掂晒作曲、填詞、混音、唱歌，全能音樂人。」Blues原來早在加入寰亞大家庭之前已邂逅Vian，被她高度和靚樣吸引。原來Vian的高度亦令小師弟阿熙難忘，他說：「我哋第一次見面喺工作活動，心諗『嘩，呢個女仔咁高嘅？』搞到我嗰日唔敢鬆懈，企到好直，好驚企佢隔離變矮。」Vian笑指阿熙反差萌，笑說：「初相識以為阿熙好內斂同埋害羞，相處後發現佢腦洞好深，好多冷笑話，幾乎接唔住！」