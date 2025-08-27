51歲楊采妮難得返港與33年好友聚會　超凍齡狀態曝光美貌如昔

現年51歲的楊采妮（Charlie）當年憑甜美外形，清新自然的氣質，被譽為「玉女接班人」。不過楊采妮在2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚後就定居新加坡，兩人育有一對雙胞胎兒子，楊采妮專心相夫教子，甚少公開露面。日前楊采妮難得返港，與商台DJ雲妮聚會！雲妮在IG曬出合照，並寫道：「真正的好朋友是～縱使不常相見，但會把對方放在心上🫶🏻已經移居新加坡的Charlie，匆匆回港數天難得相約一起共晋午餐，我們仍像往昔有說不完的話題，還承諾要珍惜每次見面⋯」

去年楊采妮為劉嘉玲主持的節目《嘉人自友約》擔任嘉賓。（IG@charlieyoung_523）

之後未有再更新IG。（IG@charlieyoung_523）

楊采妮90年代紅遍兩岸三地，被譽為「玉女接班人」。（影片截圖）

楊采妮（Charlie）與金城武曾合作拍攝1995年電影《墮落天使》。（劇照）

楊采妮在2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚。（視覺中國）

楊采妮與邱韶智育有一對雙胞胎兒子。（Facebook@楊采妮 charlie young）

雲妮又大讚好友：「一直覺得采妮是我人生中的柔順劑，她的溫柔總令我感到舒服自在，感恩我們三十三載的友情不變🫶🏻」相中所見，久未露面的楊采妮風采依然，皮膚白滑透亮，加上一頭標誌性的烏黑濃密長髮，美貌如昔，顏值完全不輸年輕時期！出生於台灣的楊采妮，3歲時隨父母來港定居，1992年因與郭富城拍珠寶店廣告而入行，翌年夥拍多位巨星演出《超級學校霸王》及《東邪西毒》，並推出首張唱片。1994年楊采妮與吳奇隆合作拍攝電影《梁祝》，亦令她紅遍中港台，更被譽為「玉女接班人」。

楊采妮難得返港，與商台DJ雲妮聚會！（IG@vanijerjer）

1993年的〈You and Me〉，19歲的楊采妮超級清純，在MV中更以美人魚造型亮相，城城更化身鐵鉤船長，MV充滿色彩以搞笑為主，是港人的集體回憶。（Youtube影片截圖）

氣質清純。（影片截圖）

楊采妮與多位巨星包括張國榮、林青霞、張曼玉、梁朝偉和劉嘉玲等合作拍攝電影《東邪西毒》。（劇照）

楊采妮 拍攝電影《梁祝》時與吳奇隆所傳出緋聞。 (《梁祝》劇照）

不過楊采妮在1997年突然引退，與男友邱韶智創業開設形象顧問與製作公司，但因金融風暴及經營問題致公司負債倒閉，2003年楊采妮證實分手後復出幕前，接拍了《新警察故事》、《父子》、《浮城》、《寒戰》等電影。分手8年後楊采妮與邱韶智復合，兩人在2013年結婚，2017年迎來雙胞胎兒子，組成四口之家！

靚女！（視覺中國）

間中現身朋友聚會。（微博@許茹芸）

美貌如昔。（Facebook@楊采妮 charlie young）

好老友。（IG@valenh）

楊采妮到韓國探望好姐妹許如芸。（Facebook@許茹芸）

楊采妮與老公邱韶智及許如芸夫婦在韓國聚會。（Facebook@許茹芸）