健康新聞報道｜專家解析食錯油致癌、上圍較大脊椎損傷、視力問題

健康新聞報道｜由區永權、何沛珈、王嘉慧、吳幸美擔任主持、一共15集的無綫綜藝資訊節目《健康新聞報道》，8月29日10點半翡翠台播出最後一集。8月28日一集有三大重點健康新聞，，第一則是關於「食錯油」有機會引致乳癌；第二則是英國一名擁有42L巨胸的女子，曾因彎腰拾物時突感背部劇痛，當場倒地，現時仍需以輪椅代步，並希望眾籌進行縮胸手術；第三則新聞落在兒童及青少年視力健康。



美國一間大學最新醫學研究，「食錯食用油」可能加速三陰性乳癌腫瘤生長。（公開提供）

8月28日一集有三大重點健康新聞，第一則是關於「食錯油」有機會引致乳癌；美國一間大學最新醫學研究，發現攝取過量奧米加-6食用油，可能加速三陰性乳癌腫瘤生長。為解答疑問，節目邀請香港高等教育科技學院食品及健康科學學系系主任陳舜宏博士詳盡講解。陳博士指出，常見食用油可分為奧米加-3、奧米加-6及奧米加-9三大類脂肪酸。人體雖然需要奧米加-3及奧米加-6，但比例失衡，特別是奧米加-6攝取過多，便會增加健康風險。陳博士提醒，香港人多外食，容易攝取過量奧米加-6，若未能補充足夠奧米加-3，脂肪酸比例會失衡，影響身體健康。

節目邀請香港高等教育科技學院食品及健康科學學系系主任陳舜宏博士詳盡講解（公開提供）

陳博士建議，日常應多選擇含奧米加-3的食用油，如魚油、亞麻籽油，並可用牛油果油及橄欖油（富含奧米加-9）作替代，幫助平衡脂肪酸攝取。此外，陳博士特別提醒，煮食時切勿讓食用油超過煙點，否則會產生自由基及致癌物質，正確選擇及使用食用油，有助降低患癌風險。

日常應多選擇含奧米加-9的食用油，如牛油果油、橄欖油（公開提供）

另一則重點新聞，是英國一名擁有42L巨胸的女子，曾因彎腰拾物時突感背部劇痛，當場倒地，送院後證實脊椎嚴重受損，現時仍需以輪椅代步，並希望眾籌進行縮胸手術。為求證「上圍大是否容易失足」，節目邀請註冊脊醫汪家智脊醫講解。汪脊醫指出，胸部過大容易導致圓肩及頸椎前傾，增加頸椎和脊椎壓力，長遠更可引致勞損、神經線受壓，甚至出現骨刺、椎間盤突出及手部麻痹等嚴重問題。汪脊醫建議，上圍較大的女性應定期進行背肌強化運動，並適當伸展胸前肌肉，以減低脊椎勞損及痛症風險，維持脊骨健康。

另一則重點新聞，是英國一名擁有42L巨胸的女子，曾因彎腰拾物時突感背部劇痛，當場倒地，送院後證實脊椎嚴重受損（公開提供）

汪家智脊醫講解「上圍大是否容易失足」（公開提供）

第三則新聞落在兒童及青少年視力健康。今年一月，香港中文大學研究發現，超過五成學齡兒童及九成五大學生有近視，與長時間使用電子產品有關。節目邀請眼科專科龐朝輝醫生分析，龐醫生指出，長期近距離使用手機、平板等電子產品，容易令睫狀肌長時間收縮甚至抽筋，導致假性近視加深，嚴重更可引發內斜視（俗稱「鬥雞眼」）。斜視徵狀包括影像缺乏立體感、出現重影。另外，小孩鼻樑較扁及眼白範圍較小，容易誤以為有「內斜視」。

第三則新聞落在，今年一月，香港中文大學研究發現，超過五成學齡兒童及九成五大學生有近視，與長時間使用電子產品有關（公開提供）

為了讓觀眾了解如何自測斜視，兩位主持王嘉慧、吳幸美即場示範兩個簡單測試方法，角膜映光測試：使用電筒照射雙眼，觀察角膜反光點是否位於正中央，若左右眼對稱則無斜視，否則有機會出現斜視。交替遮蓋測試：注視遠處目標物，交替遮蓋左右眼，觀察被遮蓋眼睛移開遮掩時眼球是否移動，若有明顯移動則可能有斜視，兩位主持最終並無發現斜視問題。

為了讓觀眾了解如何自測斜視，兩位主持王嘉慧、吳幸美即場示範兩個簡單測試方法，角膜映光測試、交替遮蓋測試（公開提供）