港姐2025｜大熱佳麗李尹嫣為何超蓮師妹 鋼琴芭蕾舞高手兼愛粵劇

2025年香港小姐決賽明天（31日）舉行，其中大熱候選佳麗李尹嫣Victoria亦有亮麗學歷，14歲出國前往英國著名學府Cheltenham College 就讀，成為何超蓮、莫文蔚師妹，更在IGCSE取得9A成績！

據Victoria好友表示，她自小學習唱歌、溜冰、舞蹈舞等，中小學期間不時公開表演，更早於14歲前已完成ABRSM鋼琴八級，RAD芭蕾舞六級及IF。期後Victoria前往英國就學後，更開始學習竪琴聲樂，考獲ABRSM古典聲樂六級及倫敦聖三一現代曲聲樂八級、ABRSM 竪琴八級（待考中），認真多才多藝！

今年返港後Victoria獲詞聖盧國沾邀請參與其作品騷，與羅敏莊同台合唱！

據知李尹嫣屬校內「風頭躉」，早於校內獲「最佳友誼獎」，更被選做大學「香港學生會主席」一職！除音樂有天份外，Victoria亦成為英國Cheltenham College羽毛球校隊及倫敦大學Royal Holloway羽毛球校隊成員。

每年返港放暑假，都會跟隨香港藝術發展局- 戲曲組主席劉惠鳴學習粵劇，不時為獨居長者表演，充滿愛心！雖然「八足咁多爪」，Victoria謙稱小康家庭成長，盼為都上一輩出一分力！