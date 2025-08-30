香港小姐2025懶人包｜一文睇晒14位佳麗背景資料／學歷／IG私生活

【香港小姐選舉2025／港姐2025名單／背景資料／學歷／IG私生活】《2025香港小姐競選》將於8月31日晚舉行，李尹嫣、甘詠寧、蔡華英、莫凡、曾閱遙、朱文慧、施宇琪、岳凡荻、陳詠詩、文雅儀、梁倩萱、庄靜璟、袁文靜、何詠多，14位入圍佳麗角逐香港小姐寶座。以下為各佳麗的詳盡資料，及受訪時的應對問答。



《2025香港小姐競選》14位入圍佳麗。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》14位候選佳麗身穿泳衣現身，互選出今屆友誼小姐。（截圖）

1. 李尹嫣 Victoria Lee — 21歲 大學生

多才多藝，有眾多興趣包括唱歌，彈琴，竪琴，粵曲，芭蕾舞及流行舞。她希望透過自己的才華，對藝術演出有更深適的貢獻。英國修讀音樂本科，在16歲開始學唱歌，專攻Jazz Vocal，並表明：「想以唱歌作為主要事業及興趣」，曾與羅敏莊在紅館《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》獻唱。

01 李尹嫣 Victoria

1.李尹嫣 大學生 興趣：唱歌/彈琴/竪琴/粵曲/芭蕾舞/流行舞 志向：希望透過自己的才華，對藝術演出有更深的貢獻。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 李尹嫣 Victoria IG私照（IG@victoria.v_yy）

2. 甘詠寧 Phoebe Kam — 26歲 註冊社工

曾於英國修讀心理學，回港後修讀碩士社工課程，現為註冊社工。平日的興趣為唱歌，跳舞，滑雪，而她心理學志向是希望與大家一起發掘自己獨特的美。參選後為了以最佳狀態參選，激減15磅。

02 甘詠寧 Phoebe

2.甘詠寧 碩士 興趣：唱歌/跳舞/滑雪/心理學 志向：希望與大家一起發掘自己獨特的美。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 甘詠寧 Phoebe IG私照（IG@phoebe_kam）

3. 蔡華英 Emily Tsoi — 23歲 大學生

英國Leeds University（里茲大學）修讀舞蹈課程，英國里茲大學世界排名86名。興趣為K-Pop及現代舞，攀石及旅行，而她的志向是希望通過藝術和自己的能力成為一個有影響力的人，並鼓勵更多人追求他們的夢想。

蔡華英的爸爸為前無綫（TVB）藝員郭城俊，兒時曾當童星，曾參演經典李英愛主演的韓劇《大長今》，亦曾與王祖藍合作拍節目。

03 蔡華英 Emily

3.蔡華英 大學生 興趣：跳舞/發石/旅行 志向：希望通過藝術和自己的能力成為一個有影響力的人，並鼓勵更多人追求他們的婆想。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 蔡華英 Emily （IG@emwytsoi）

4. 莫凡 Molly Mo — 25歲 新聞編輯

身高178cm，屬「高人一等」。浸會大學碩士畢業，亦曾擔任新聞編輯一段時間，興趣為運動，鋼琴，攝影， 她希望觀眾見到會開心，可以從她身上獲得能量。面試時曾自言廣東話不好，但會用心學習。

04 莫凡 Molly

4.莫凡 碩士 興趣：運動/鋼琴/攝影 志向：希望觀眾見到我會開心，可以從我身上獲得能量。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 莫凡 Molly IG私照（IG@molfanly_）

5. 曾閱遙 Elysia Tsang — 21歲 大學生

英國杜倫大學（Durham University）修讀法律，杜倫大學亦是僅次於牛津大學和劍橋大學的三大古老大學。擁有一身健康膚色的曾閱遙，興趣為閱讀，運動，攀石，彈琴，畫畫及唱歌 ，志向為希望成為一位受歡迎及為觀眾帶來正能量的人。

05 曾閱遙 Elysia

5.曾閱遙 大學生 興趣：閱讀/運動/ 攀石/彈琴/畫/唱歌 志向：希望成為一位受歡迎及為觀眾帶來正能量的人。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 曾閱遙 Elysia IG私照（IG@elysia308）

6. 朱文戀 Teresa Chu — 23歲 物理治療師

現職物理治療師，於英國伯明翰大學畢業，上年於英國回流。鋼琴及小提琴考獲演奏級，興趣為鋼琴，跳舞，滑水衝浪，烹飪 ，志向為希望可以幫助社會上有需要的人。

朱文戀（資料圖片）

6.朱文戀 物理治療師 興趣：鋼琴/跳舞/滑水衝浪/ 烹飪 志向：希望可以幫助社會上有需要的人。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 朱文戀 Teresa IG私照（IG@teresachumw）

7. 施宇琪 Angela Stanton — 26歲 投行衍生品交易員

今屆熱門之一，事關背景猛料！初選時已被爆家族5代都是劍橋畢業生，太爺更有份建立香港的聖約翰座堂，入讀英國劍橋大學兼以一級榮譽成績畢業。爸爸是英國人，媽媽是香港人，為中英混血兒。中國文學愛好者，興趣為中國文學，股票，唱歌及跑步，志向為只要身邊的人幸福快樂，便不枉此生，更願以行動傳遞陽光正能置。小紅書亦有15萬粉絲。

07 施宇琪 Angela

《2025香港小姐競選》由7號施宇琪（Angela）試戴后冠。（YouTube截圖/TVB）

7.施宇琪 投行衍生品交易員 興趣：中國文學/股票/唱歌/跑步 志向：只要身邊的人幸福快樂，我便不枉此生，更願以行動傳遞陽光正能置。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 施宇琪 Angela IG私照（IG@angela_lustanton）

8. 岳凡荻 Fandi Yue — 23歲 全球出口助理

面試時直認「岳飛第35代後人」！去年在英國UCL畢業，興趣為跳舞，大提琴，滑浪及騎馬 ，志向：希望成為一位有正面影響力的女性。有網民對「岳飛第35代後人」提出質疑，她更在網上大曬「岳氏族譜」。

08 岳凡荻 Fandi

8.岳凡荻 全球出口助理 興趣：跳舞/大提琴/滑浪/騎馬 志向：希望成為一位有正面影響力的女性。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 岳凡荻 Fandi IG私照（IG@yfandiii）

9. 陳詠詩 Stacey Chan — 26歲 博士學生

160cm高，屬身材嬌小的佳麗，但卻是學歷最高的一位。她曾入讀加州大學柏克萊（University of California, Berkeley），其後繼續於哥倫比亞大學（Columbia University）修讀科技管理碩士課程，現時還在修讀博士課程。興趣為藝術體操，跳舞，表演，同時在10歲加入了香港藝術體操代表隊，13歲成為香港體育學院精英運動員之一，2012-2015年間獲全港藝術體操公開賽個人全能項目第一名。她希望將正能量、愛與自信帶給更多人，鼓勵每一個人都勇敢追夢，發抓自己的無限可能。

大熱佳麗9號陳詠詩大騷完美腹肌。（資料圖片）

9.陳詠詩 博士生 興趣：藝術體操/跳舞/表演 志向：將正能量、愛與自信帶給更多人，鼓勵每一個人都勇敢追夢，發抓自己的無限可能。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 陳詠詩 Stacey IG私照（IG@staceydevinachan）

10. 文雅儀 Tamson Manning — 26歲 骨科醫療產品代表

畢業於英國卡迪夫大學（Cardiff University）心理學。3年經驗的骨科醫療產品代表，興趣為花式跳繩，古典舞和太極拳 ，志向為希望將正能量帶給更多的人。

10 文雅儀 Tamson

10.文雅儀 骨科醫療產品代表 興趣：花式跳繩/古典舞/太極拳 志向：希望將正能量帶給更多的人。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 文雅儀 Tamson IG私照（IG@yayi.tamson）

11. 梁倩萱 Barbie Leung — 27歲 金融顧問

畢業於香港中文大學，現於美國私人銀行擔任金融顧問。妹妹梁倩淇（Debbie）曾於2023年參選香港小姐，為17強佳麗。興趣為潛水，旅遊和學習西班牙語。她希望成為一位端莊秀麗、才德兼備的新時代女性。

11 梁倩萱 Barbie

11.梁倩萱 金融顧問 興趣：潛水/旅遊/學習西班牙語志向：希望成為一位端莊秀麗、才德兼備的新時代女性。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 梁倩萱 Barbie IG私照（IG@barbieleung）

12. 庄靜璟 Vivian Zhuang — 26歲 碩士生

與「師姐」劉溫馨和王敏慈同是中央戲劇學院畢業。庄靜璟為文科系碩士生，受訪時曾表示自己為加密貨幣的交易員，曾經兩年賺百萬美元，也因為身材得天獨厚而成為傳媒焦點。平日喜歡睇《易經》，興趣為中國舞，書法，投資和閱讀，志向是希望成為追光女孩。

12 庄靜璟 Vivian

（12）庄靜璟

12.庄靜璟 碩士 興趣：中國舞/書法/投資/閱讀 志向：希望成為追光女孩。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 庄靜璟 Vivian IG私照（IG@0x_vivian）

13. 袁文靜 Jane Yuan — 27歲 工商管理博士項目助理經理

來自上海，來港4個月。曾表示與英國威廉王子讀同一間大學，現為科大項目經理，曾透露從14歲開始學經濟直到碩士畢業，並於兩年前兼職教經濟。興趣為跆拳道，烹飪， 試新事物 ，希望鼓勵更多普通人 Dream big, dare to try, push boundaries。受訪時曾言靠睇《愛‧回家之開心速遞》學廣東話，十分「識做」！

13 袁文靜 Jane

13.袁文靜 碩士 興趣：跆拳道/烹飪/ 試新事物 志向：希望鼓勵更多普通人 Dream big, darc to try, push boundanes。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 袁文靜 Jane IG私照（IG@wenjing_yuan98）

14. 何詠多 Alison Kerr — 20歲 大學生

中英混血兒，20歲，亦是14位佳麗之中最年輕的。現於百大名校英國華威大學（University of Warwick）修讀生物醫學專業（Biomedical Sciences）。平日喜歡看《愛回家》學習廣東話，興趣為閱讀，打麻雀和空手道 ，希望成為一個善良、有智慧、有學識的人，為社會帶來頁獻。

14 何詠多 Alison

（14）何詠多

14.何詠多 大學生 興趣： 閱讀/打麻雀/空手道 志向：希望成為一個善良、有智慧、有學識的人，為社會帶來頁獻。（葉志明攝）

2025港姐佳麗 何詠多 Alison IG私照（IG@thealisonkerr）