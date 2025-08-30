香港小姐2025懶人包｜一文睇晒14位佳麗背景資料／學歷／IG私生活
【香港小姐選舉2025／港姐2025名單／背景資料／學歷／IG私生活】《2025香港小姐競選》將於8月31日晚舉行，李尹嫣、甘詠寧、蔡華英、莫凡、曾閱遙、朱文慧、施宇琪、岳凡荻、陳詠詩、文雅儀、梁倩萱、庄靜璟、袁文靜、何詠多，14位入圍佳麗角逐香港小姐寶座。以下為各佳麗的詳盡資料，及受訪時的應對問答。
1. 李尹嫣 Victoria Lee — 21歲 大學生
多才多藝，有眾多興趣包括唱歌，彈琴，竪琴，粵曲，芭蕾舞及流行舞。她希望透過自己的才華，對藝術演出有更深適的貢獻。英國修讀音樂本科，在16歲開始學唱歌，專攻Jazz Vocal，並表明：「想以唱歌作為主要事業及興趣」，曾與羅敏莊在紅館《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》獻唱。
2025港姐佳麗 李尹嫣 Victoria IG私照（IG@victoria.v_yy）
2. 甘詠寧 Phoebe Kam — 26歲 註冊社工
曾於英國修讀心理學，回港後修讀碩士社工課程，現為註冊社工。平日的興趣為唱歌，跳舞，滑雪，而她心理學志向是希望與大家一起發掘自己獨特的美。參選後為了以最佳狀態參選，激減15磅。
2025港姐佳麗 甘詠寧 Phoebe IG私照（IG@phoebe_kam）
3. 蔡華英 Emily Tsoi — 23歲 大學生
英國Leeds University（里茲大學）修讀舞蹈課程，英國里茲大學世界排名86名。興趣為K-Pop及現代舞，攀石及旅行，而她的志向是希望通過藝術和自己的能力成為一個有影響力的人，並鼓勵更多人追求他們的夢想。
蔡華英的爸爸為前無綫（TVB）藝員郭城俊，兒時曾當童星，曾參演經典李英愛主演的韓劇《大長今》，亦曾與王祖藍合作拍節目。
2025港姐佳麗 蔡華英 Emily （IG@emwytsoi）
4. 莫凡 Molly Mo — 25歲 新聞編輯
身高178cm，屬「高人一等」。浸會大學碩士畢業，亦曾擔任新聞編輯一段時間，興趣為運動，鋼琴，攝影， 她希望觀眾見到會開心，可以從她身上獲得能量。面試時曾自言廣東話不好，但會用心學習。
2025港姐佳麗 莫凡 Molly IG私照（IG@molfanly_）
5. 曾閱遙 Elysia Tsang — 21歲 大學生
英國杜倫大學（Durham University）修讀法律，杜倫大學亦是僅次於牛津大學和劍橋大學的三大古老大學。擁有一身健康膚色的曾閱遙，興趣為閱讀，運動，攀石，彈琴，畫畫及唱歌 ，志向為希望成為一位受歡迎及為觀眾帶來正能量的人。
2025港姐佳麗 曾閱遙 Elysia IG私照（IG@elysia308）
6. 朱文戀 Teresa Chu — 23歲 物理治療師
現職物理治療師，於英國伯明翰大學畢業，上年於英國回流。鋼琴及小提琴考獲演奏級，興趣為鋼琴，跳舞，滑水衝浪，烹飪 ，志向為希望可以幫助社會上有需要的人。
2025港姐佳麗 朱文戀 Teresa IG私照（IG@teresachumw）
7. 施宇琪 Angela Stanton — 26歲 投行衍生品交易員
今屆熱門之一，事關背景猛料！初選時已被爆家族5代都是劍橋畢業生，太爺更有份建立香港的聖約翰座堂，入讀英國劍橋大學兼以一級榮譽成績畢業。爸爸是英國人，媽媽是香港人，為中英混血兒。中國文學愛好者，興趣為中國文學，股票，唱歌及跑步，志向為只要身邊的人幸福快樂，便不枉此生，更願以行動傳遞陽光正能置。小紅書亦有15萬粉絲。
2025港姐佳麗 施宇琪 Angela IG私照（IG@angela_lustanton）
8. 岳凡荻 Fandi Yue — 23歲 全球出口助理
面試時直認「岳飛第35代後人」！去年在英國UCL畢業，興趣為跳舞，大提琴，滑浪及騎馬 ，志向：希望成為一位有正面影響力的女性。有網民對「岳飛第35代後人」提出質疑，她更在網上大曬「岳氏族譜」。
2025港姐佳麗 岳凡荻 Fandi IG私照（IG@yfandiii）
9. 陳詠詩 Stacey Chan — 26歲 博士學生
160cm高，屬身材嬌小的佳麗，但卻是學歷最高的一位。她曾入讀加州大學柏克萊（University of California, Berkeley），其後繼續於哥倫比亞大學（Columbia University）修讀科技管理碩士課程，現時還在修讀博士課程。興趣為藝術體操，跳舞，表演，同時在10歲加入了香港藝術體操代表隊，13歲成為香港體育學院精英運動員之一，2012-2015年間獲全港藝術體操公開賽個人全能項目第一名。她希望將正能量、愛與自信帶給更多人，鼓勵每一個人都勇敢追夢，發抓自己的無限可能。
2025港姐佳麗 陳詠詩 Stacey IG私照（IG@staceydevinachan）
10. 文雅儀 Tamson Manning — 26歲 骨科醫療產品代表
畢業於英國卡迪夫大學（Cardiff University）心理學。3年經驗的骨科醫療產品代表，興趣為花式跳繩，古典舞和太極拳 ，志向為希望將正能量帶給更多的人。
2025港姐佳麗 文雅儀 Tamson IG私照（IG@yayi.tamson）
11. 梁倩萱 Barbie Leung — 27歲 金融顧問
畢業於香港中文大學，現於美國私人銀行擔任金融顧問。妹妹梁倩淇（Debbie）曾於2023年參選香港小姐，為17強佳麗。興趣為潛水，旅遊和學習西班牙語。她希望成為一位端莊秀麗、才德兼備的新時代女性。
2025港姐佳麗 梁倩萱 Barbie IG私照（IG@barbieleung）
12. 庄靜璟 Vivian Zhuang — 26歲 碩士生
與「師姐」劉溫馨和王敏慈同是中央戲劇學院畢業。庄靜璟為文科系碩士生，受訪時曾表示自己為加密貨幣的交易員，曾經兩年賺百萬美元，也因為身材得天獨厚而成為傳媒焦點。平日喜歡睇《易經》，興趣為中國舞，書法，投資和閱讀，志向是希望成為追光女孩。
2025港姐佳麗 庄靜璟 Vivian IG私照（IG@0x_vivian）
13. 袁文靜 Jane Yuan — 27歲 工商管理博士項目助理經理
來自上海，來港4個月。曾表示與英國威廉王子讀同一間大學，現為科大項目經理，曾透露從14歲開始學經濟直到碩士畢業，並於兩年前兼職教經濟。興趣為跆拳道，烹飪， 試新事物 ，希望鼓勵更多普通人 Dream big, dare to try, push boundaries。受訪時曾言靠睇《愛‧回家之開心速遞》學廣東話，十分「識做」！
2025港姐佳麗 袁文靜 Jane IG私照（IG@wenjing_yuan98）
14. 何詠多 Alison Kerr — 20歲 大學生
中英混血兒，20歲，亦是14位佳麗之中最年輕的。現於百大名校英國華威大學（University of Warwick）修讀生物醫學專業（Biomedical Sciences）。平日喜歡看《愛回家》學習廣東話，興趣為閱讀，打麻雀和空手道 ，希望成為一個善良、有智慧、有學識的人，為社會帶來頁獻。