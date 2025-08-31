香港小姐2025決賽即時更新｜4位被淘汰　最強身材庄靜璟冇得留低

《香港小姐競選2025》今晚舉行決賽，今年主題為「Do You Wanna Be…」，象徵港姐的無限可能性。今年共有14位佳麗入圍，全部擁有大學或以上學歷，包括博士生，學歷之高創歷屆新高，當中不乏海外名校畢業生。

入圍佳麗名單包括：1號李尹嫣、2號甘詠寧、3號蔡華英、4號莫凡、5號曾閱遙、6號朱文慧、7號施宇琪、8號岳凡荻、9號陳詠詩、10號文雅儀、11號梁倩萱、12號庄靜璟、13號袁文靜、14號何詠多。

張敬軒率先打頭陣以唱歌方式帶出一眾佳麗，以美妙歌聲帶起全場氣氛。

張敬軒率先打頭陣以唱歌方式帶出一眾佳麗。（節目截圖）

一眾佳麗都見過觀眾後，便立即進行才藝表演對決環節，進入淘汰階段！

第一組對決為1號李尹嫣vs5號曾閱遙

1號李尹嫣表演粵劇有35票。（陳順禎攝）

5號曾閱遙表演歌劇有30票。（陳順禎攝）

第二組對決為3號蔡華英vs5號曾閱遙

3號蔡華英40票。（節目片段）

5號曾閱遙20票。（陳順禎攝）

第三組對決為9號陳詠詩vs14號何詠多

9號陳詠詩35票。（陳順禎攝）

14號何詠多25票。（陳順禎攝）

第四組對決為4號莫凡vs7號施宇琪

4號莫凡10票。（陳順禎攝）

7號施宇琪40票。（陳順禎攝）

第五組對決為6號朱文慧vs11號梁倩萱

6號朱文慧15票。（陳順禎攝）

11號梁倩萱15票。（陳順禎攝）

第六組對決為2號甘詠寧vs10號文雅儀

2號甘詠寧25票。（陳順禎攝）

10號文雅儀40票。（節目片段）

第七組對決為8號岳凡荻vs13號袁文靜

8號岳凡荻未有即時宣布票數。（節目片段）

13號袁文靜35票。（節目片段）

才藝表演後，一眾佳麗再亮相講出自己的心願，然後就到泳裝環節，亦正式開始淘汰！

晉級的有：10號文雅儀、7號施宇琪、1號李尹嫣、11號梁倩萱、4號莫凡、13號袁文靜、9號陳詠詩、6號朱文慧、3號蔡華英與5號曾閱遙

被淘汰：8號岳凡荻、14號何詠多、12號庄靜璟與2號甘詠寧

