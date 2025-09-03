明星足球隊成立40周年推會歌　譚詠麟開心到暗寸叻哥：冇第二把聲

譚詠麟（譚校長）、黃日華日前率領香港明星足球隊多位隊員接受新城知訊台《「鋒」繼續吹》節目主持范振鋒(阿范)錄音訪問，包括：趙浚承、林迪安、李雨陽、葉泓聲與及「老六兄弟」其中五位成員衛志豪、張智軒、潘梓鋒、莫家淦、羅鈞滿。一行10人浩浩蕩蕩拉隊宣傳香港明星足球隊第一首會歌《完美拍檔》，宣傳陣容相當震撼，逼爆錄音室，仲嘈到拆天，並在節目中首次公開演唱新鮮出爐的會歌，相當熱鬧。



（官方圖片）

譚校長表示今年為香港明星足球成立40周年，這些年來，到過不少地方為慈善演出，但就發覺：「東南亞朋友以為《朋友》係我哋會歌，而內地就以為係《講不出再見》。40年喇，好需要有會歌。」阿范忍不住和應以前也以為《朋友》是會歌，唱了一年，才知原來是世界歌，終於等到會歌。

（官方圖片）

譚詠麟被指有弦外之音 疑暗串陳百祥

香港明星足球隊會歌《完美拍檔》由譚校長與黃日華共同監製，譚校長說：「暫時只有國語版，希望大家識得聽大家唱乜，哈哈！仲有Rap。由其中一位負責守龍門，本身係製作人的內地隊員的團隊作曲、填詞及編曲，好有現代氣息。」更感激說：「開心大家庭永遠都一條心，冇第二把聲！」

講到此，大家即起哄笑指譚校長有弦外之音，暗示指與校長因球隊而鬧不和的陳百祥(阿叻)，在一片混亂笑聲之中，有人哈哈大笑問校長：「想講咩呀？一次過講晒喇…..」校長即騎騎笑地，馬上轉移話題在林迪安(教頭)身上。指教頭入會38年，勁讚教頭來頭巴閉，在世界電影圈裡爭一口氣，為荷里活電影《蜘蛛人2》等大片擔任武術指導，教頭也笑言：「冇人同你講，我喺日本有影迷會、歌迷會仲早過你咩？」校長半認真笑著回應：「係呀，呢樣係真呀！佢在日本發展早過我！可想而知日本歌迷好單純，哈哈。」

阿范問大家對邊位隊員錄音時唱歌感覺最深刻？大家齊指華哥，華哥笑言：「我係主音歌手嘛，我錄時間最短，只係兩剔就搞掂。」譚校長接著笑指：「最快係佢，有四句，有幾十個字(歌詞)！」

（官方圖片）

踢完波即興提議 一晚速成會歌

阿范問譚校長邊位唱得最好？校長讚大家都唱得好好，並指這首歌出世得好突然：「有一晚，大家踢完波，食食吓飯，傾偈話不如作首會歌，就咁成咗事！咁啱作曲的劉佳也在場，漏夜即做，第二朝已收到Demo，下午就即刻在香港的錄音室錄歌。第一次聽Demo已好好聽，旋律輕快，有Rap又有新唱法。」

（官方圖片）

林迪安後悔當年被勝利沖昏頭腦

林迪安感謝譚校長及華哥給予機會，更被譚校長重提當年曾在日本推出過日文單曲細碟。阿范問點解之後放棄了歌唱事業？林迪安即有感而發：「想分享下，勝利沖昏頭腦！（勝利過?）以為！『以為』都會輸，所以提醒大家，唔好以為自己勝利！當時太唔知道係幸福，最後真係流失咗！