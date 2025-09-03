馮允謙《蘇富比》MV化身70年代學生王子　坦言珍惜與家人相處時間

「唱作王子」 馮允謙（Jay）日前為新歌《蘇富比》拍MV，其中一個MV造型，西褲恤衫披著毛衣70年代「學生王子look」，懷舊味濃。Jay坦言工作忙碌令陪伴家人的時間減少，希望透過歌曲提醒大家珍惜眼前人。



（官方提供）

（官方提供）

「唱作王子」 馮允謙（Jay）日前為新歌《蘇富比》拍MV，其中一個懷舊造型，西褲恤衫披著毛衣70年代「學生王子look」，象徵MV男主角、年老富翁已錯過的青蔥歲月、友誼與夢想。Jay說：「《蘇富比》代表著價值不菲嘅珍貴物品，但其實呢首歌講嘅唔係物質，而係用錢都買唔到、好珍貴嘅嘢。對我嚟講係『時間』。」

（官方提供）

Jay坦言有時候會感到愧疚，說：「屋企人唔喺香港，有時我會諗係咪做得唔夠好，因為成日Focus喺工作、音樂，少咗時間陪佢哋。有時候有啲事情發生咗，先至發現唔夠時間。希望呢首歌可以提醒大家，除咗日日拼搏努力做嘢，唔好忽略屋企人或者另一半。」Jay很珍惜每次見面的時光，最鍾意每年聖誕節與家人一齊食大餐、睇電視和閒話家常，簡簡單單已很滿足。

（官方提供）

新歌《蘇富比》由馮允謙、陳考威和黃兆銘作曲，林若寧填詞，黃兆銘編曲，陳考威監製。MV主角是一位富翁，他以高價在拍賣會上競投一支被火燒焦的咪高峰、跌壞了的相機和被撕碎了的生日禮物盒，這些都象徵富翁年輕時，為了賺錢而錯過了的友誼、夢想、家人和愛情。

Jay飾演富翁年輕時的Band友，他們的樂隊名叫「飛馳男孩」，在一次演出時發生意外，咪高峰被火燒焦了，之後富翁為了賺錢放棄夢想和朋友。

（官方提供）

（官方提供）

為了飾演70年代的年輕人，Jay化身「學生王子look」，他笑說：「睇我呢一身造型、髮型就知好多時代感。」如果要組Band，擅長唱歌和結他的Jay，覺得最難是鼓手，兩年前他首個紅館演唱會上表演打鼓，艱苦訓練令他非常難忘，他說：「因為打鼓腳和手有時要打唔同拍子和好專注，而我搞唔掂，手腳唔協調，所以嗰陣時花好多時間練習。」

（官方提供）

此外，電影《九龍城寨之圍城》中，飾演「魚蛋妹」的童星王尹菁亦參與Jay《蘇富比》MV拍攝，飾演富翁年輕時的小女兒，拍攝結束，眾人大合照留念。

（官方提供）