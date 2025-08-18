Nowhere Boys成軍十周年邀馮允謙演唱　Van憶夾band初心感觸哽咽

Nowhere Boys成軍十周年，與馮允謙（Jay）強強聯手，於尖沙咀舉行英文歌主題音樂夜！Coldplay鐵粉合體狂飆《Fix You》，主音Van演繹十周年創作《Back in Time》時，憶起組隊初心哽咽落淚：「呢種感動遺忘太久了！」Jay不僅獻唱疫情創作《Freakin’ Nightmare》Demo版，更興奮突襲爆料下站嘉賓系陳健安！馮允謙即興哼唱《天外飛仙》，更被拱做樂隊「第六人」。



寰亞樂隊Nowhere Boys 成軍十周年，於尖沙咀The ONE L606店舖開設「給十周年的概念店」，8月12日邀請馮允謙（Jay）舉行以英文歌做主題的「Music Night With Jay x Nowhere Boys」，除了各自選唱自己的英文歌作品，作為Cold Play粉絲，他們還合作演唱偶像的《Fix You》。期間Nowhere Boys主音Van分享十年前創作《Back in Time》時，回想夾band的初心，一度感觸哽咽落淚。

音樂會Nowhere Boys與Jay合作演唱，以Nowhere Boys的英文歌《The Boy Who Wouldn’t Grow Up》打頭陣，之後NWB一口氣表演《4,3,2.5》和《Castle in the Sky》。而Jay結他自彈自唱《She Don't Love Me Anymore》、Rock版《Close to the Edge》，還有在疫情被困期間創作，節奏輕快歌詞有趣的《Freakin’ Nightmare》英文Demo版，加上Nowhere Boys注入新元素的live版，令人耳目一新。

Jay說：「好開心Nowhere Boys加強咗Bossa Nova（融合巴西森巴舞曲和美國酷派爵士樂的音樂風格）元素，令原有嘅味道再重啲，呢個版本好特別。」Van說：「因為場地所限，我哋冇program，亦冇好重型嘅音響，只有比較輕巧嘅setup，所以要諗咗呢個方式演繹首歌，帶出新鮮感。」

最令Jay驚喜是其新歌《Close to the Edge》被NWB改編成Rock版，Van笑說：「Jay指示好清晰，佢話要有Cold Play感覺，OK，一講就明！」他們都是Cold Play歌迷，早前更同場追星睇演唱會，雖然相隔幾行座位，但當台上唱《Fix You》時，他們興奮得隔空Hi Five又大合唱，所以今次選唱這歌作為音樂會壓軸表演。

Van唱出十年前他作曲填詞的英文歌《Back in Time》後，述說當年受到電影《THE BUTTERFLY EFFECT》（連鎖蝶變）啟發，而組成以Cinematic Rock（電影式搖滾）樂隊的Nowhere Boys，感觸哽咽。之後Van說：「點解我咁感觸？因為今晚玩嘅歌令我諗返起最初夾band時所追求嗰種聲音，同埋當年各種畫面，遺忘咗一段時間。剛才喺冇program ，純粹用手上嘅樂器表演，加上現場氣氛，令我好感動。」Jay問幾耐冇彈這歌？Van表示有五年以上。鼓手Nate說：「諗返我哋第一次上台表演，喺AIA嘉年華，有個大舞台，設備和音響都好勁，踩個bass drum好響。我第一次經歷就係彈呢幾首歌，所以今日再彈，好開心！」

台上Jay一時興奮，爆料下場一Nowhere Boys音樂會嘉賓是陳健安，全場爆笑。問到如果Nowhere Boys與Jay聯手創作一首英文歌會是甚麼風格？Jay說：「我有幻想過，你哋啲歌好多風格都好正，有Folk（民謠）、Country（鄉村）、Blues（藍調），我曾經好想做呢啲歌。（Van：你想做牛仔？）唔一定，但香港真係好少呢種風格。」Van表示較接近前輩區端強的曲風。Jay又即席試哼Nowhere Boys粵曲風格前奏的《天外飛仙》，被讚有潛質加入成為樂隊第六人。