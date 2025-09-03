香港小姐2025｜陳詠詩與男友水中激吻火辣片流出　大方表示可任睇

《2025香港小姐競選決賽》冠亞季軍日前已誕生，冠軍由9號陳詠詩奪得，亞軍7號施宇琪，季軍13號袁文靜，1號李尹嫣則獲「友誼小姐」以及「最上鏡小姐」。四位新鮮出爐的得獎佳麗今日出席領獎活動，並接受傳媒訪問，同場還有她們的師姐朱千雪以及馮盈盈。

四位得獎佳麗出席領獎活動。(陳順禎攝)

近日有網民發現陳詠詩在參選港姐前，她的IG上面有她的性感水着靚相，可是她參選後便不見了那些性感美照。對此，問到陳詠詩為什麼把那些泳衣相隱藏起來，她說：「咁我本身post得出來都係光明正大既，泳衣相並無問題，參選香港小姐都會有泳衣環節，我想畀驚喜大家。(依家選完會唔會再po返？) 如果大家想睇，我可以再po。」

陳詠詩回應與男友水中激吻事件。(陳順禎攝)

陳詠詩的性感美照。(IG圖片)

陳詠詩的性感美照。(IG圖片)

提到她與圈外男友早前去泰國蘇梅島旅遊期間，在酒店中鴛鴦戲水的火辣激吻片段流出，陳詠詩就指自己沒有留意到，又指覺得是自己另外的象徵，並不認為這是負面的事情。問到她可會怕之後有更多片段被曝光？陳詠詩說：「如果大家想睇多啲片，我可以直接畀你哋睇喎，冇乜所謂。」她自言想專注比賽，近數個月來在戀愛方面都一直保持低調，只是被網民拿出來說。她透露與男友是在美國讀書時認識，但兩人是返到香港才開始拍拖。

陳詠詩與男友愛得甜蜜。(IG圖片)

陳詠詩與男友水中激吻。(IG圖片)

陳詠詩與男友水中激吻。(IG圖片)

陳詠詩打扮性感與友人合照。(IG圖片)