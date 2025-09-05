葉童黃德斌合作話劇《唔講得》獲好評　葉童：演得好過癮好開心

唔講得｜由葉童和黃德斌領銜主演，改編自上海話劇藝術中心原創舞台劇《不可說》的廣東話版黑色話劇：《唔講得》9月4日在香港文化中心大劇院重演，現場座無虛席。



（官方圖片）

香港著名導演林超賢、電影監制梁鳳英及王雅琳、著名粵劇及電視演員蓋鳴暉、著名時裝設計家鄧達智、女攝影家盧玉瑩和極地探險家李樂詩博士等均有現身支持。

（官方圖片）

《唔講得》載譽歸來 導演胡恩威：應該場場都睇

進念•二十面體 (實驗藝術團體) 聯合藝術總監胡恩威在謝幕時說：「有啲觀眾應該睇咗好多次《唔講得》，有啲可能係第一次睇，其實《唔講得》第一次演出係喺去年11月，唔夠一年時間又返番嚟主場，中間我哋去過吉隆坡同埋廣州，反應好熱烈，所以希望大家都俾啲好熱烈嘅掌聲俾我哋嘅演員。呢部劇係不斷咁變化，所以大家應該場場都睇，我哋每次都加啲新嘅元素，好似我哋今次就加咗唱歌，而劇本身有種開放性，大家可以好放鬆咁去睇，睇得明又得，睇得唔明又得。今次演出仲有好特別嘅地方，我哋用咗好多新嘅舞台技術，包括燈光、音響同投影，同埋有好多影象係即時整出嚟，唔係預先整好。所以我希望大家比掌聲燈光設計嘅麥國輝，音響設計嘅楊我華，後台嘅李浩賢、周俊彥、陳安琪，重有于逸堯同陳浩峰，佢哋兩個負責設計音樂。」

（官方圖片）

監製陳善之Joe接著說：「首先多謝大家嚟支持我哋，好開心由上年11月到今年9月又可以重演，中間經過兩個唔同嘅地方，反應都好好，當然希望呢幾晚嘅反應都係同今晚一樣：好、好好、更好！另外，真係要多謝台上呢五位演員，因為呢個劇真係唔容易做，佢哋每一晚都有好新、好唔同嘅感受去呈現部劇俾大家睇，亦都真係好希望香港嘅觀眾會接受一啲比較新穎同實驗性嘅制作手法，去呈現一啲同我哋生活同人生息息相關，令到大家會有迴響同埋回想嘅劇種，有你哋支持我哋會一直努力落去，多謝。」

胡恩威續說：「最後就賣下廣告，嚟緊有套實驗粵劇叫《頂頭鎚》，德斌都會參與，我哋會有啲新嘗試，有一班新嘅粵劇演員，同埋有衞駿輝呢位好有經驗嘅粵劇演員，我哋試下做一啲好玩嘅嘢，向我哋細個睇粵語長片裡面任姐同仙姐嘅電影致敬，希望大家有興趣都會嚟支持，同埋希望大家再次比熱烈嘅掌聲比咁多位演員。」全場掌聲過後，胡恩威補充說：「我漏咗多謝一個最重要嘅人，通常漏咗講就係最重要 ，佢就係幫我哋做服裝同造型嘅奚仲文先生，我哋要比啲掌聲佢。」

（官方圖片）

黃德斌葉童分享舞台心聲 感謝觀眾支持

回到後台後，德斌表示：「今晚係《唔講得》香港重演嘅第一場，心情有小小緊張，今次重演有啲新變化，我都想道個效果係點？演出果陣觀眾嘅反應真係幾好。另外，今日我要唱幾句歌，好彩有葉童姐姐帶住，我覺得都算過到骨，希望觀眾都鍾意。」

（官方圖片）

葉童則說：「《唔講得》係香港文化中心大劇院演出，覺得好開心好興奮，因為對一個演員嚟講，係大劇場演出係好驕傲同光榮嘅一件事。我哋《唔講得》可以話係載譽歸來，今次重演得到好多人嘅支持，但都有小小緊張，因為擔心有啲睇過嘅觀眾會唔會覺得好重複，但我自已就演得好開心，係抱住一個尊敬舞台，享受舞台，同埋好想將個故事呈現比大家。我覺得個故事真係好吸引好特別，雖然我係一個演出者，但係我每次演譯呢個故事都有唔同嘅感受，正如頭先導演所講我哋次次都唔一樣，因為我每一次對於我自已嘅角色，同埋身邊嘅 Partner 都有唔同嘅感受。所以我演得好過癮同好開心。今次導演有啲調整，就係加咗歌曲係劇裡面，呢兩首歌都係我非常非常鍾意嘅歌，係我一個好尊敬嘅香港樂壇女歌手嘅歌，好高興同埋好榮幸可以演譯佢嘅歌，我盡我所能去唱，我嘅風格可能同呢位巨星嘅風格唔一樣，但係唔知道係咪有佢嘅靈魂係我個心裡面，所以我自已都唱得好投入。今日係第一場重演，觀眾反應熱烈，俾咗我哋好多鼓舞，希望第二場、第三場、第四場同埋第五場會有更精彩嘅演出。」

（官方圖片）

《唔講得》5 - 6日為夜場晚上7時45 分場次，6日特別加開下午2時30分場次， 7日為日場下午2時30分場次，票價分別為$680、$480、$280 和$180 四種，現尚餘少量門票於進念購票平台及城市售票網公開發售。