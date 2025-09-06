傅嘉莉眼角膜意外受傷病情惡化　緊急再入院：處理不當會嚴重潰瘍

TVB上位花旦傅嘉莉，日前自揭意外受傷，換衣服時被拉鍊割走了3mm的眼角膜，及後繼續開工，為新劇《玫瑰戰爭》進行拍攝。未料到9月5日晚上她再發文，指病情惡化要再入院，視力恐怕會受永久損害。



傅嘉莉邊開劇邊讀書 剛開學即宣告眼受傷：被割走了3mm的眼角膜

傅嘉莉指自己收工後病情急劇惡化，再度趕往急症室：「我昨天眼晴痛到不能形容，從來沒有試過眼晴痛到在醫生面前哭，連頭，耳後，肩膀全都痛，一丁點光也會感到無比刺痛，眼晴又紅又腫又一直流眼淚。一邊害怕影響拍攝進度，另一邊也害怕永久影響視力。醫生說眼角膜受損，處理不當就會變成嚴重潰瘍，因為角膜可以再很短的時間情況變得很差，昨晚我就是突然間變得很差很差。」

原來能簡單處理康復的損轞，卻因為一個原因變得複雜：因為第一次看醫生的時候，沒有適當的替我清洗眼角膜傷口，也巧合地醫生也忘記問我有沒有藥物敏感病史，就剛巧給我一隻我有強烈敏感反應的抗生素眼藥水。就這樣，看似能簡單處理的現在變得複雜很多。醫生問我被刮傷的衣服，是乾淨或是骯臟，希望就是沒有碰上什麼難處理的細菌，也希望傷口不是太深。」

暫時傅嘉莉只能先好好休息，待眼角膜情況變好：「滴了很多麻醉眼藥水和打了止痛針，才可以勉強打開眼睛。換了一個新的角膜保護膜。現在先睡一會，希望起來眼睛會變好了…原來對某隻抗生素敏感是包括所有含這一種成份的藥物，不一定口服，外用的也要注意。收縮眼晴血管藥也不能隨便用，效果只維持短時間之後會爆發式爆紅根。不能看輕每一個小病小問題，幸好傷口不在我的瞳孔附近，滴眼藥水的時候雙手必定要潔淨。」