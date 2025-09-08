女神配對計劃｜葉蒨文終極二選一　GM鋼琴告白對決Eddie神秘宣言

女神配對計劃｜由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，將於9月8日起一星期播出六集結局篇《女神配對計劃 最後告白》，播映時間為周一至周五（9月8日至12日）晚上十點半、及周日（9月14日）晚上八點翡翠台。為了隆重迎接《最後告白》，製作組由9月4日開始，陸續推出12位求愛勇者／男同學向心儀女神說出、爆喊度極高的「十年後深情告白」，而9月8日壓軸登場的，是葉蒨文（Sophie）組的曾展望GM及林堡熙Eddie！



GM深情告白甜度超標。（官方圖片）

雖然GM與Sophie早已被熱捧為「國民CP」，但面對強敵Eddie以各式各樣深情招數、眼神及微笑強攻女神芳心，GM自然不敢怠慢，在「十年後深情告白」中收起佻皮轉Sell深情溫柔、配以鋼琴版節目主題曲《女神戀愛腦》，整體感覺極盡浪漫：「Hello Sophie，估唔到我哋咁快就一齊咗咁耐喇，一年、兩年、五年、十年，同你一齊嘅時間過得好快，可能開心嘅時間過得特別快」、「可能好多時我哋都冇做啲咩特別嘢，可能都好日常生活，一齊食吓飯呀、打吓機，但呢啲生活好開心」、「我覺得由第一日識你，我就覺得我哋都幾有緣份，我咁啱出生日期同林子祥一樣，你員工證號碼原來同我用咗十幾年嘅電話號碼頭四隻字係一樣嘅！好多嘢都好似整定咁。」

「我覺得十年後呢，我哋應該仲會咁癡纏，可能每日都黐埋一嚿，因為我知你都係一個黐男人嘅人，可能我哋會有自己嘅家庭，跟住我會帶你去探險、我會照顧你，我希望（你人）愈大，你就可以活得愈細、就好似小女孩咁、我會盡能力去照顧你、保護你，都多謝你喺我最唔開心嘅時間出嚟陪住我，我會繼續努力守護你。」柔情演繹再加超深情承諾性＋溺愛性極重內容，甜度完全犯晒規地超標！

Eddie最終告白：「十年後嘅嘢再算啦。」（官方圖片）

Eddie最終告白極度耐人尋味：十年後嘅嘢再算啦

至於被視為GM勁敵的Eddie，由於I人性格，告白內容亦相對內斂得多，而且全程表現害羞又認真：「我覺得幸福唔係好誇張嘅嘢、係啲好生活化、好簡單，好可以持續落去做嘅嘢」、「我可以同你一齊打網球、可以帶你打閃避球、可以帶你出海，畀你感受吓我平時喺海入面感受到嘅自由，帶你玩《狼人殺》，想 睇吓你做狼嘅樣」、「我覺得我哋都係鍾意探險嘅人，所以我哋睇嘅嘢會相似」，之後Eddie笑著低頭又搖頭之餘、還沉默了一段時間，最後饒有深意地向鏡頭時：「十年後嘅嘢再算啦。」相當耐人尋味。

其他浪漫「時間囊」推介

Matt直接求婚：我會單膝下跪舉起戒指、問你可唔可以成為我人生嘅伴侶。（官方圖片）

梁敏巧組劉啟進Matt直接求婚：無論發生咩事，我都唔會離開你

‧ 我會帶你到唔同嘅地方去感受當地嘅文化／睇唔同嘅風景，而你係唔需要擔心帶漏嘢或蕩失路，因為有我喺你身邊，你只需要好好享受旅程就足夠

‧ 我需要一部容量夠大嘅電話，原因係我要將你瞓覺扯鼻鼾嘅片錄低，我要幫你影好多唔同嘅靚相

‧ 喺三、四年之後，我有一日會單膝下跪舉起戒指、問你可唔可以成為我人生嘅伴侶

‧ 我會用十年時間證明自己服務質素係咪達標

細John告白：我哋好似緣份未到timing未啱，個keyword係未……（官方圖片）

關嘉敏組姜卓文細John：我哋好似緣份未到timing未啱

‧ 我相信我哋兩個仲係做緊娛樂圈，應該都幾忙……我哋忙都正常，因為我哋都有少少工作狂，但我相信最期待就係返到屋企可以煮飯、陪狗，Two Two應該都幾大年紀喇，但我相信佢仲好活潑嘅，我都諗我哋應該養多幾隻狗嚟陪佢

‧ 我當然會係咁煮好嘢你食，早午晚我搞掂，但就要你洗碗

‧ 不過都係……我哋呢段時間好似緣份未到、timing未啱，但係個keyword係未……可能十年後再睇吓緣份會帶我哋去到邊啦

Jacob尊重李芷晴不想生小朋友意願。（官方圖片）

李芷晴組林焌堯Jacob：尊重李芷晴不想生小朋友意願

‧ 我哋一定會去好多旅行，因為我記得你同我講過，自從你入咗行之後，五年內未放過長假，我真係好想帶你去一個好遠嘅地方，就係希臘（因李芷晴曾向Jacob展示在深圳拍攝的照片，該處讓Jacob覺得很像希臘）……十年內，我一定要帶你去一次真正嘅希臘，去體驗吓個白色小島

‧ 尊重芷晴不想生小朋友意願：「我想留番啲空間畀我哋十年內慢慢發掘其他可能性」