俠醫｜張曦雯跳舞勁可愛　林映輝演苦情「驚青細姨」獲讚演技

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。9月9日播出的第七集，Kelly一分鐘Free Flow跳舞場口獲讚：「跳住舞的張曦雯有點可愛。」林映輝演苦情「受壓驚青細姨」令網民大表同情。



Kelly呢場舞唔單止好睇，仲好有正能量。（官方提供）

9月9日播出的第七集《俠醫》，「壞蛋三人組」鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）及甘雁鳳（江欣燕飾）聯合媒體抹黑凌為民（陳豪飾）創造的「脈脈通」藥油，從而提高「任遠藥油」（任遠藥油由凌為民父親創立、及後交由「壞蛋三人組」管理）的市場地位並暗中收取回佣獲利…凌為民得知三人詭計後，拜託細姨鄧佩霞（林映輝飾）幫忙調查任遠公司帳目…佩霞向為民透露任遠確有不明帳目，但礙於自己欠公司債務、故長期只能啞忍兼被剝削…

Kelly真係弗到漏油，估計同細個喜愛運動有關啦。（官方提供）

性格驚青的佩霞，昨晚按凌為民要求嘗試調查及勸阻「壞蛋三人組」惡行，可惜反遭三人冷嘲熱諷，長期飽受欺凌及剝削的佩霞，同時還要面對家中兒子家俊（馮皓揚飾）的不生性，最終壓力爆煲瘋狂咆吼兼崩潰，相當慘情，而輝仔亦演出了角色的苦況、內心掙扎及應有的層次。對於輝仔劇中遭遇，網民大表同情，並留言讚輝仔有戲：「估唔到輝仔又幾有戲」、「痴線，親戚都咁對佢...」

Kelly呷阿Moon啲戲都好搞笑，嚟緊仲有好多呢啲相關場口，密切留意呀。（官方提供）

以專業主持形象成功入屋多年的輝仔，接受官方訪問時謙稱因拍劇經驗相對較少，及以往多演繹主持角色，故今次獲邀演出如此有挑戰性角色大為緊張及感恩，並坦言起初拍攝時有很多不適應：「今次好多謝佢哋大膽起用我，都好大挑戰，但因為我好耐冇拍劇，好多嘢都要適應。最難忘係有次拍完通頂戲、第二日要開《東張》，因為做《東張》講求專注，所以對體力都係考驗，都好多謝《東張》願意配合我，畀我盡早拍晒啲訪問先。」

對於輝仔主持又得、演戲又得，網民大感驚喜。（官方提供）

揭鄭子誠在劇中被欺凌：心痛自己

輝仔續指很感謝劇中壞人子誠及欣欣鼓勵及陪伴渡難關：「子誠真係畀咗好多正能量，佢同欣欣因為劇入面都會鬧我、欣欣甚至會篤我，但其實喺現實子誠見到我咁佢好心痛，因為佢覺得我應該係被保護嘅。同埋佢成日讚我做得好，畀咗好多鼓勵我。欣欣佢好早做晒啲功課架，佢成日Share自己啲功課畀我，又教我睇咗分場先咁，好多謝佢咁無私分享。」

輝仔感激鄭子誠與欣欣給予不少鼓勵，並無私分享拍攝心得。（官方提供）

輝仔又笑指拍《俠醫》最難忘是相當有「食神」，先後遇過正日開工生日的陳豪請食小食魚蛋及蛋撻等、張曦雯請食糖水、監製請食點心、及以陳豪及Kelly夾份請大家Pizza、炸雞及便利店飲品放題：「佢哋話成間OK嘅嘢飲，都畀佢哋掃晒嚟請我哋飲。」輝仔還開心Share了與食神陳豪的合照，照片所見，現年61歲的輝仔不但神情恍如少女，而且皮膚望落狀態不俗，難怪網民讚她凍齡有方。

昨晚另一焦點場口，是張曦雯（Kelly）為時約一分鐘的「free flow開心舞」！身穿藍直間恤衫、配以牛仔熱褲的Kelly，在劇組悉心挑選的BGM襯托下開心熱舞，期間除了不斷原地轉圈揈馬尾，還上演向後拗腰、扭pat pat等活力十足動作，配以修長美腿、23吋纖腰、燦爛笑容，及可愛度爆燈的連串自high表情包，完美演繹出BGM歌詞中的Good Good Feeling。

Kellly猶如Sunshine的舞步，成功吸獲網民正評，留言：「跳住舞的張曦雯有點可愛，PS：這劇蠻好玩的，節奏快，有驚喜」、「Kelly好可愛，好靚，演技也很好」、「很會扭，跳得很好，TVB請把她調去跳舞節目吧」、「短褲Ke超正」。

對於舞姿備受關注，Kelly接受官方訪問時笑言：「嗰段跳舞係free flow嘅，其實現場係所有人包括crew都聽住首歌嚟拍，大家都喺個mood入面，所以我跳起上嚟都唔覺得太awk，可以放啲。我自己都好鍾意跳舞嘅，平時聽到鍾意嘅音樂都會un吓。」談到美腿一再獲讚，Kelly笑言沒有特別保養心得，並謂可能與小時候喜愛運動有關：「可能細個又跳舞、又跑田徑又游水咁，都有啲肌肉練到出嚟。」

Kelly這次演出《俠醫》絕對新鮮感滿滿，除了零專業感的「Loser Rachel」人設令人眼前一亮，還帶出了平時在劇集難得一見的活潑一面！例如昨晚一集，Kelly因為呷陳豪及劉佩玥醋，竟像小朋友般連環嘟嘴及撒野，相當可愛；另在前晚（8日）一集與「自閉症姐姐」譚凱琪（Zoie）的互動情節中，Kelly憑幾個簡單眼神變化及肢體語言，已徹底演活因照顧自閉症姐姐而疲於奔命的崩潰妹妹外，並額外釋出了潛在的喜感，難怪演技獲讚。

談到與譚凱琪（Zoe）姊妹情及喜感式崩潰演繹獲讚，Kelly笑指可能受可愛Zoie影響，自己也變可愛了，並坦言私下的自己其實很傻氣：「我自己都鍾意同啲friend講笑、做啲傻嘢咁，所以大家平時覺得我係女神呀、或者係好斯文嘅專業女性其實係錯覺嚟，羅穎琛其實比較會貼近我自己本人多啲嘅。」