俠醫｜譚凱琪扮「可愛自閉姐姐」折磨張曦雯到崩潰　超絕演技獲讚

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。9月8日播出的第六集，焦點劇情集中於羅穎茵（譚凱琪Zoie飾）及羅穎琛（張曦雯Kelly飾）兩姊妹身上，穎茵飾演自閉症患者在劇裏鬧出不少麻煩及笑話，獲封「可愛的自閉姐姐」。



《俠醫》第六集焦點劇情在兩姊妹打鬧上。（官方圖片）

9月8日播出的第六集《俠醫》，焦點劇情集中於羅穎茵（譚凱琪Zoie飾）及羅穎琛（張曦雯Kelly飾）兩姊妹身上！穎茵由於患有自閉症，對於不少生活細節，包括食三色豆時的排序、衣服顏色及款式的配搭、食早餐時間、想做的事情、要看的書，及堅持要吃「卜卜脆」食物等，都有一定程度的執著、甚至可以說是絕不讓步，因而鬧出不少麻煩及笑話，當中最大受害者，非被母親曹麗璇（黎燕珊飾）勒令要好好照顧姐姐的穎琛莫屬。

劇中穎茵強逼穎琛晨早流流起身煮早餐。（官方圖片）

原本已精神不足的穎琛，以生無可戀tone為家姐𢳂一早規定好的「三勺半Cereal」。（官方圖片）

其中一幕穎茵強逼穎琛晨早流流起身煮早餐的場口，絕對笑料十足！劇情講述穎茵六點鐘未到就猛叫熟睡中的妹妹穎琛起身煮早餐，原本已精神不足的穎琛，以生無可戀tone為家姐𢳂一早規定好的「三勺半Cereal」，不過穎茵卻有感穎琛𢳂多了半勺、遂閹尖地將多出來的半勺Cereal倒回container中…之後穎茵又逐一批評穎琛整的多士「唔夠脆」，及燶邊蛋唔夠燶邊，更不斷叫穎琛再整過，令穎琛幾陷崩潰，相當搞笑。

獲封「可愛的自閉姐姐」

Zoie的招牌童顏被網民大讚是「可愛的自閉姐姐」。（官方圖片）

對於這段既搞笑、苦惱但又溫馨的「非一般」姊妹情，網民普遍相當受落，還大讚張曦雯有喜感：「這就是姐妹兄妹之間的感情～可能偶爾會抱怨會不耐煩會吵架～可是還是會互相體諒、互相珍惜雙方的付出」、「真的被這劇的姊妹情吸引了。」至於Zoie的招牌童顏，及每次都必定帶來新鮮感的演出，亦獲得了一定的認證：「有一剎那還以為你是妹妹，真可愛」、「希望譚凱琪，可以攞最佳女配角奬」、「有啲似《非常律師禹英禑》」、「演得好好，不同類型的角色都能駕馭！」、「演出了花家姐的感覺，有點佘詩曼的影子」、「好可愛的自閉姐姐」。

對於網民受落新角色，Zoie接受官方訪問時坦言舒了一口氣，並透露事前確實做了不少功課：「我有睇咗啲documentary，知道有好多唔同類型嘅自閉症，有啲靜啲、有啲好鍾意講嘢，同埋佢哋好鍾意一樣嘢、就會即刻去研究！咁我個角色就係對顏色好有執著，同埋要好有規律，譬如食嘢要有次序、要排到好整齊，我都盡量做多啲呢啲細節位，希望可以演番出個特性... 所以演嗰時有成日提住自己，一有呢啲嘅場口要盡量做多啲...」、「另外我都有參考一啲講自閉症嘅影集，同埋有聯絡過自閉症協會等等嘅相關組織，向協會啲人了解吓自閉症同埋相關Case，睇吓可唔可以擺到啲Case落去套劇。例如有啲患者佢哋可能會大叫或者揼地，我就盡量抽一啲唔好咁小朋友嘅嘢嚟演，因為都想演出嚟唔好同觀眾想像爭太遠。都難架，好似講嘢嘅節奏，佢哋一般都好平，但監製April會想我演得生動啲...即係有時我比較冇乜太多表情時，佢就要我生鬼番啲，所以都要一路演一路tune，tune返啱個角色定位同年紀。」

Zoie笑言劇中角色為張曦雯帶來不少麻煩，主要靈感是來自囡囡。（官方圖片）

談到劇中角色為張曦雯帶來不少麻煩，Zoie笑言主要靈感是來自囡囡：「譬如食早餐，因為我個角色鍾意食卜卜脆嘅嘢，一食到覺得唔夠脆嘅，就會即刻揼落去Kelly個碗度，當佢個碗係垃圾桶咁，哈哈！我覺得呢個角色都有少少似我個女，又係唔好食嗰啲嘢，佢就擺落我個碗度囉！（笑）我就拎咗佢呢啲嘢放落套劇度。」再問榮升媽咪的Zoie ，現實生活中自理能力如何時，她笑言全靠囡囡「訓練」，令她由不懂照顧別人的人、變成可以照顧別人生活細節的人：「生活上可能大事方面，就係我老公照顧我...但係小事好似生活細節位、衣食住行呢啲，都係我理架！我本身唔係一個好識照顧人嘅人嚟，不過有咗個女之後，我覺得自己細心咗，同埋會諗多幾步，都係一個好好嘅訓練嚟。」