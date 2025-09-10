DesignerCon迎20週年10月登港　林志玲任公益領航人籲關注乳癌

全球收藏玩具市場規模直逼1900億港元。國際頂尖藝術玩具盛事DesignerCon（DCon）為慶祝創辦20週年，今年首度進軍亞洲，選定香港為首站，將於10月5日至6日登陸亞洲國際博覽館。日前大會舉行啟動儀式，並公布多個矚目亮點，包括與已故國畫大師「徐悲鴻」的破天荒跨界合作、由設計大師陳幼堅主理的「香港館」，以及由王友良促成的櫻桃小丸子創新聯乘藝人企劃，為活動揭開星光熠熠的序幕。久未在港公開露面的林志玲專誠錄製影片支持，為乳癌防治出力。



國際頂尖藝術玩具盛事DesignerCon（DCon）將於10月5日至6日登陸亞洲國際博覽館（官方提供）

林志玲任「公益領航人」為慈善發聲

作為活動的「公益領航人」，久未在港公開露面的林志玲專誠錄製影片支持，以溫柔粉紅力量為女性健康出一分力。消息一出，已收到許多粉絲及媒體查詢，關心志玲姐姐屆時能否親臨現場。她在片中以溫柔聲線，呼籲大眾支持為「國際乳癌防治月」而設的「The Power of Pink Toy」慈善計劃，號召力滿滿。

她表示：「乳腺癌是女性健康的重要挑戰，每一份關注和行動，都能夠為更多的姐妹帶來勇氣和希望。」是次活動將邀請世界各地的藝術家創作限量粉色系列產品作慈善義賣，部分收益將捐贈予香港癌症基金會等慈善機構，以愛與創意守護女性健康。

「公益領航人」林志玲雖然未能親身到場，但仍專誠錄製影片支持活動，甜美聲線溫暖人心（官方提供）

龐景峰預告與癌症基金會合作 期待DCon HK盛事

藝人龐景峰亦現身支持，他在會上分享，透過公關好友得知DesignerCon這個全球具影響力的活動在港舉辦，主辦方希望為慈善出力，因此特別牽線，促成了DCon與香港癌症基金會的合作，為盛事增添意義；他亦預告將與癌症基金會有更多合作在11月出台。

藝人龐景峰亦有現身支持DCon HK啟動禮，他透露即將與癌症基金會有一個大型合作，並表示對DCon HK充滿期待（官方提供）

王友良促成櫻桃小丸子創新聯乘計劃

除了慈善元素，活動的娛樂性同樣豐富。櫻桃小丸子大中華區總代理王友良（Ivan）亦是本次盛事的幕後功臣之一。他親臨發布會現場，並分享將促成與家傳戶曉的IP櫻桃小丸子展開一系列重磅創新合作，勢必成為展會期間的一大焦點。

J-Cube 聯合創始人江俊億（左）與徐鉦皓（右）、天皇星企業（國際）有限公司行政總裁 王友良（中），共同預祝活動圓滿成功（官方提供）

陳幼堅主理香港館 呈現本地玩具奇蹟

DCon HK 香港館由設計教父陳幼堅領軍打造，以「The Wonder of Toys」為主題，透過香港館展現香港在全球Art Toys由「香港製造」到「香港創造」的發展，以立體呈現玩具奇蹟。（官方提供）

設計教父陳幼堅（左）和 MEMO PLUS PR 總監李彥儀（右）一同分享承載著香港玩具奇蹟的香港館（Hong Kong Pavilion）之設計靈感及概念。（官方提供）

為突顯香港在全球玩具發展中的關鍵角色，大會特邀本地設計教父陳幼堅主理「香港館」。陳幼堅將聯同電影美術指導文念中及港大建築學者，以「The Wonder of Toys」為主題，呈現香港從五十年代的「香港製造」到當代「香港創造」的非凡歷程。該館將免費對公眾開放，讓大眾深入了解香港玩具的輝煌歷史。

主辦方冀凝聚創意 歡迎各界參與

主辦機構J-Cube聯合創辦人徐鉦皓(Johnny)表示：「我們期望為全球文化愛好者帶來無與倫比的體驗，讓香港的創意在世界舞台上綻放異彩。」他亦補充，希望透過藝術和收藏玩具聯繫更多人，並期待能有更多藝人響應志玲的號召參與善舉，歡迎想參與的單位主動接洽。此番公開邀請，也為活動未來的星級陣容留下了更多想像空間。

展覽還將雲集多位國際級大師，包括美國普普藝術教父Ron English、獲《小王子》官方授權的插畫師蔡景康、美國藝術家Luke Chueh等國際單位，並設有超過30場藝術家簽名會。主展館門票即日起公開發售，票價由98元起。而備受矚目的香港館則免費開放予公眾參觀。入場觀眾將有機會搶購包括一系列全球首發及會場限定商品，體驗藝術收藏的樂趣。

J-Cube 聯合創始人江俊億（Jerry Chiang）隆重宣佈DCon HK正式落戶香港，表示香港擁有多元優勢。（官方提供）

J-Cube 聯合創始人徐鉦皓（Johnny Hsu）強調了對品質的承諾，期望成為亞洲創意力量的年度風向標。（官方提供）