內地男女手機跌落山求警協助惹爭議　梁思浩：佢哋應該服務我哋

早前網上流傳影片，有疑似內地年輕女子於太平山頂觀賞風景時，其手機不慎掉落山下，報警求助後，3名警員到場，當中1名警員用欄杆輔助從步道爬下去幫忙撿手機。其間在步道上的警員不斷向年輕女子及拍片的同行男子說教，指2人不應報警找警員幫忙撿手機，「（我哋）唔會搵條命同你博㗎」、「我哋都打份工㗎咋，其實應該唔同你執㗎」。事件引起網上熱議，有網民認為跌手機召警到場協助撿，有浪費警力之嫌。但有網民認為保障市民生命財產警員有責。

梁思浩今晚（15/9）現身電視城出席TVB Plus《直播靈接觸》宣傳造勢活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我覺得兩邊都有啱嘅地方，可能好多市民會覺得公職人員，我打得電話俾你，你就應該幫我。」

梁思浩續說：「我諗無論警務人員及消防員喺好多人嘅心目中，佢哋係攞緊公帑，佢哋應該服務我哋，好多市民都係咁諗。但我倒反轉咁睇，我諗警員或消防員會睇自己喺安全嘅情形下幫到你，你話舉手之勞嘅咪幫你。但如果對我生命有危險嘅，咁我就未必幫囉。（如果你手機跌落山你會點處理 ？）如果我係咁嘅話，我就會話自己咁唔好彩要買過部手機，可能會諗整定要買17(iPhone新型號）啦。」

