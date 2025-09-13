王浩信飯局唱歌被無視　網民心酸視帝淪為嘍囉　劉佩玥6字吐感受

現年42歲的TVB兩屆視帝王浩信，2023年決意離巢TVB北上發展，更火速簽約內地娛樂公司尋找新機遇。王浩信除了拍劇、上綜藝，亦積極融入內地文化，挑戰大熱抖音舞《萬物生》和《大展鴻圖》，儘管被部分網民嘲笑「舞技尷尬」，但他似乎享受其中。

劉佩玥和劉穎鏇今日現身尖沙咀出席護膚品牌活動。（陳順禎攝）

近日，網上有一條王浩信在內地一個飯局活動上獻唱的片段流出，席間有男賓客相當不給面子，反應極度冷淡，全程低頭專注玩手機，對王浩信的表演不屑一顧，場面顯得頗為尷尬。再次引起網民熱討，當中有人心酸慨嘆：「視帝淪為嘍囉」。

王浩信內地飯局唱歌被無視 。

劉佩玥和劉穎鏇今日（13/9）現身尖沙咀出席護膚品牌活動。對於王浩信在內地出席商演飯局，在台下被人無視，劉佩玥接受《香港01》訪問時表示：「其實換轉係我，如果通常有得唱歌我就會好開心啦，因為我有工作而又有得唱歌，可以表演可參加晚宴我係會好開心，我係會好盡情咁去玩同去唱，咁當然如果我係可以感染到大家，我又會好開心嘅。而嗰條片我又未睇到，同埋大家睇到嗰條片係冰山一角？咁應該係要睇返全片先會知。」

劉穎鏇接著說：「如果我有咁嘅機會可以唱歌嘅話，我再話返俾大家知。」被問到會否覺得藝人在內地發展都好難做？劉佩玥表示：「我覺得無論邊一個做任何嘅工作，都係由心出發，無論遇到咩反應，都希望自己做到最好。」

現年42歲的TVB兩屆視帝王浩信。

劉佩玥和劉穎鏇今日現身尖沙咀出席護膚品牌活動。（陳順禎攝）

劉佩玥和劉穎鏇今日現身尖沙咀出席護膚品牌活動。（陳順禎攝）