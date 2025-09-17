蔡頌思首次擔正喜劇獲老公讚賞　最萌身高差「壁咚」需要腳下加箱

蔡頌思（Jocelyn）於今年三月下嫁日籍丈夫，早前獲邀與內地演員周宇航領銜演出青春浪漫喜劇《對不起，我磕到你了》。劇集日前在內地開播大獲好評，首次擔演女主角的Jocelyn直言感覺鼓舞：「第一次追看自己嘅劇集，感覺好奇妙，身邊有好多朋友睇完都話好睇，好開心，畀到我好強滿足感，亦係人生中全新感覺。」Jocelyn自爆劇中最萌「壁咚」需要腳下加箱超搞笑。



Jocelyn過往曾參與電影及舞台劇演出，不過論到做劇集女主角，今次還是第一次，她說：「拍攝過程好開心，因為題材勵志、搞笑，相對正劇冇咁沉重，演技可以浮誇啲，真係帶住歡樂咁去演出。」Jocelyn透露拍攝期間，跟首度合作的男主角周宇航鬧出不少趣事，劇中兩人由冤家變朋友，繼而曖昧再變愛侶，雖然沒有激烈的親熱場面，不過都有小溫馨的「壁咚」鏡頭，Jocelyn表示：「最有趣嘅事，就係我同男主角嘅身高差，佢身高185CM，我就160CM唔到，身高相差25CM，所以我哋大部分時間都係無法同框，尤其是拍壁咚一幕，所以每次拍攝，我都要企喺個箱上面，或者佢擘大腳大字型咁企嚟遷就我高度，現場睇係好搞笑。」

蔡頌思為拍劇穿梭港穗，人生最Fit

提到為拍劇集，事前可有準備功夫？Jocelyn認為當時最難準備的就是時間安排，她指由於劇集開拍時，正正與香港區《環球小姐2024》重疊，故令她過了「人生最瘋狂的兩個月」，Jocelyn憶述當時辛酸：「我要廣州香港兩邊走，試過早上6點拍到傍晚，之後我再返香港排練選美，排到晚上11、12點坐車返廣州，返到廣州都凌晨3點，第二日6點再開工。其實喺呢段時間途中，我有考慮過放棄，但最終都頂硬上。呢兩個月係冇見過家人，但而家兩件事都順利完成，好開心！」Jocelyn又自爆拍攝該劇時是人生最Fit的時期，因拍攝同時要選美，飲食管理嚴謹，只能進食雞蛋和沙律，身材變得窈窕。

Jocelyn新婚不久，日籍老公全力支持Jocelyn的事業。Jocelyn透露老公煲劇後激讚她演技不俗，「雖然佢唔明白對白講咩，但佢見到我豐富表情，大概知道劇集講內容。」而Jocelyn在拍攝時，老公曾赴廣州探班，Jocelyn笑說：「佢感受到拍攝工時長、空間小，經歷探班後，佢話寧願返自己份工，都唔會做演員工作。」不過Jocelyn卻熱愛演出，自言即使已婚，之後還會繼續推出更多作品，幕前工作不會停步。