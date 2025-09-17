直播靈接觸｜美女通靈師In Lee跟靈體講數　羅泳嫻助當紅男星箍煲

直播靈接觸｜由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。今輯踏入第三季將挑戰100集大關，黑白無常黃瀅仴、湯之欣，繼續擔任小編跟網民即時互動。9月16日一集小男孩與孖仔靈體結緣，裸泳師傅靠塔羅牌助偶像男星解戀情告急。



昨晚嘉賓塔羅師羅泳嫻。（官方提供）

9月16日請來嘉賓塔羅師羅泳嫻（裸泳），解開解開塔羅牌之謎。全新環節「師傅上門」上周首播後引來極大迴響， MyTV SUPER的足本版視覺效果更加震撼。昨晚個案是母親Car同囝囝Will均具有靈異體質，能夠跟靈體接觸。自去年清明後情況更趨嚴重，入侵母子家居。昨晚由靚女通靈師In Lee師傅上門，發現家中有很多眾生，她表示問題在於Wil體質偏陰，有機會同眾生結緣，她補充說︰「入到嚟已經有嘢跟住，望落去係一對孖仔，然後仲有個細路女，差唔多樣。」

「師傅上門」當事人母子Car跟Will。（官方提供）

節目中In Lee師傅透過扶乩跟母子家的靈體瞭解情況及「講數」，她說︰「孖仔要求較『麻煩』，覺得點解要兩個一齊走，而唔係有一個可以活下去，佢哋入咗小朋友身體扮仲在生……」過程中Will出現手震及失神的情況，經過一輪糾纏In Lee師傅最終解決問題。她事後強調「眾生皆有情」，不是所有靈體都有惡意。

In Lee師傅指當事人家中有很多眾生。（官方提供）

Will天生體質偏陰。（官方提供）

今集裸泳師傅為大家講解塔羅牌暗藏的玄機，她表示78隻牌隱藏命運的密碼︰「每隻牌有正、逆，即係基本有156款嘅牌，相傳係嚟自古埃及，係一啲當時巫師嘅秘傳。」經整合誕生類似現今的塔羅牌，所以牌中圖案跟古希臘神話或者古埃及有關。裸泳師傅表示有事主經常發同一個夢，透過開牌解夢，而揭出對方前世今生。

塔羅師羅泳嫻曾為當紅男偶像成功箍煲。（官方提供）

原來裸泳師傅曾利用塔羅牌成功為一名當紅男偶像箍煲，她說︰「嗰時係透過思浩聯絡我，塔羅牌箍煲係因為可以知己知彼百戰百勝。」當時裸泳師傅利用塔羅牌等知女方之所以分手，一是因為家人壓力，其次是男方經常不在身邊感到寂寞，她接住解釋︰「有少少扭計、兩個都火爆，搭羅牌睇到女方仲成日留意男方社交平台，咁我教男仔放多啲靚仔相上網，等多啲人留言讚你靚仔，等佢呷醋。」最後成功為男偶像箍煲。