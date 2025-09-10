直播靈接觸｜惡鬼奪舍攞命！悟能師傅上門驅魔　打爛神像點算好

TVB Plus《直播靈接觸》第三季震撼升級！最新一集直擊悟能師傅上門驅魔全程，女事主Amy遭多隻惡靈「奪舍」命危，師傅誦咒時竟遭惡靈附身反抗，激烈搏鬥後急請鍾馗先師鎮壓。塔羅師裸泳提前預警：「她已被女鬼控制，神智不清到危險地步！」同期仲有張芯熏師傅分享不小心打爛神像的正確處理方法。



裸泳用塔羅牌拆解事件來龍去脈。（官方提供）

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。今輯踏入第三季將挑戰100集大關，黑白無常黃瀅仴、湯之欣，繼續擔任小編跟網民即時互動。新增環節「師傅上門」，5位師傅親臨府上，為觀眾排解靈異疑難。

9月9日主題「亂拜神」，請來張芯熏師傅擔任嘉賓，新增環節「師傅上門」悟能師傅登場，為亂拜神疑似遭惡靈入侵的Amy出頭。上門前先由塔羅師羅泳嫻（裸泳）用塔羅牌拆解事件來龍去脈，她說︰「呢位女士屬靈異體質，容易招惹陰嘅嘢，好容易被靈體『奪舍』、控制。Amy本身無自信心，容易畀人呃。從牌理睇到佢係畀一隻女鬼控制，仲招埋好多靈體一齊。」塔羅師裸泳表示情況已到危險地步，她補充說︰「佢會開始神智唔清醒，唔係好知自己做乜。解決方法要搵一位男性象徵嘅神出馬。」

+ 4

悟能師傅來到Amy家中，當他唸起咒語，Amy竟露出惡相跟師傅以古怪的言語「交談」，且試圖反抗。悟能師傅接住做出一連串吸吮動作，此時Amy身體不斷抖震並出現作嘔及咳嗽現象，經過一輪搏鬥後終於平靜下來，Amy表示感到身體很熱及出汗。悟能師傅直言Amy身上不止一隻惡靈，他說︰「不停騷擾令佢神智不清，攞佢命。佢有多好多隻纏身，吮一次就『食』一隻，最後一次個隻真係好惡，無辦法要搵鍾馗先師處理。」思浩於節目中補充，觀眾想睇悟能師傅足本驅鬼過程，稍後可到myTV SUPER收看。

昨晚嘉賓張芯熏師傅教導分辨真神定假鬼，她表示拜神只要準備香燭、生果、鮮花、清水就可以，拜神最佳時間包括卯時（上午5點至7點）及酉時（下午5點至7點）。張芯熏師傅表示有善信去觀音廟裝香，忘了觀音茹素竟然帶酒作祭品，惹神靈不高興。她又透露遇有不小心打爛神像的正確處理方法︰「唔好黐返佢、又唔好就咁掉垃圾筒，要先用紅紙包住，同菩薩講對唔住，要食齋、做善事補救，之後從新再請過。」