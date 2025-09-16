直播靈接觸｜張與辰自揭出身道士世家　遇過「鬼追車」嚇到大病

直播靈接觸｜9月15號晚節目請來《中年好聲音3》亞軍張與辰做嘉賓，他自揭出身道士世家，自細有靈異體質，會睇到、聞到靈體。撞鬼經歷更是可謂層出不窮，他分享最驚險一次在馬來西亞，遇上靈體貼著車飄行，回到家後大病幾日。



由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。今輯踏入第三季將挑戰100集大關，黑白無常黃瀅仴、湯之欣，繼續擔任小編跟網民即時互動。

9月15號晚請來《中年好聲音3》亞軍張與辰擔任嘉賓，他自揭出身道士世家，8、9歲開始就感受到靈體，他說︰「以前爸爸做道士會幫人開壇，請神明上身幫人問事、醫病，唔知係咪因為咁，令我有呢類體質。我會睇到、聞到，係聽唔到。」張與辰表示靈體一般會發出腐爛氣味，每次跟友人到酒店一類地方，都會被先叫入房巡一圈。他透露自3年前成為基督徒後，便失去這份靈力。接住梁思浩補充假如聞到類似花香味道，反而好大機會是先人回來探望親人。

張與辰提到最驚一次靈異經歷是發生在2003年，當時他仍在馬來西亞擔任駐場歌手，有晚如常收工開車接朋友離開，當駛上高速公路時，赫然發現有「人」企在路中心，他說︰「當然係扭軚避開佢，朋友仲問我咩事，咁我知嗰個一定唔係人。跟住我睇倒後鏡，見到件物體慢慢轉身追上嚟。」經過一輪追逐，張與辰以為已經賣甩對方，殊不知右邊傳來一陣寒意，他回憶說︰「忽然feel到右手邊好凍，跟住望出窗見到件靈體貼住架車飄，嗰樣好似戴咗絲襪咁。」經過一輪追逐，好不容易終返到家，之後便大病了幾日。

講到撞鬼經歷張與辰可謂層出不窮，不過講到最搞笑一次，就發生在2004年在馬來西亞參加歌唱比賽。當時張與辰跟4名參賽者入住一間套房，他與一人瞓睡房，另外二人瞓大廳。睡到半夜忽然傳來敲房門的聲音，起先以為睡廳的兩名參賽者敲門，打開門一看卻見到二人在熟睡。但敲門聲一直沒有停，更從單手變成雙手敲門，最後甚至開始「抓門」，兩人驚到縮埋一舊，張與辰說︰「同房參賽者成晚都瞓唔到，我最後瞓着咗，因為太攰頂唔順。」