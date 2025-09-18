Jimmy Kimmel禁播風波｜恐被全國封殺？FCC成員籲其他電視台下架
美國知名深夜脫口秀節目《Jimmy Kimmel Live!》陷入爭議。主持人Jimmy Kimmel日前在節目中針對右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk）遇刺遭槍殺事件發表辛辣言論，嘲諷部分保守派「將陰謀論當養分」，引發右派群體強烈反彈。
全美最大地方電視台業者之一 Nexstar媒體集團宣布，旗下32家ABC附屬電視台將無限期停播該節目。集團總裁奧福德（Andrew Alford）表示，相關言論「不符合社群價值」，在政治氛圍高度緊繃的情況下，電視台有責任慎重面對播出內容。
事件持續發酵，美國聯邦通訊委員會（FCC）成員布蘭登．卡爾（Brendan Carr）也公開譴責，呼籲其他地方台跟進撤下節目。迪士尼旗下ABC電視網則證實，節目將「無限期撤出節目表」，首次正面表態。
《Jimmy Kimmel Live!》自2003年開播以來，一直以辛辣諷刺與時事評論見長，累積穩定觀眾群。
但隨著美國政治極化，這場風波也凸顯出深夜脫口秀節目在言論自由與政治爭議間的生存挑戰。
槍擊一刻畫面曝光 疑犯被捕 點圖放大了解更多Charlie Kirk遭槍殺事件：
