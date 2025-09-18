馮允謙、雲浩影駕麵包車遊走busking拍廣告　二人街頭合唱引圍觀

馮允謙、雲浩影駕麵包車遊走busking拍新廣告！「仙氣女神」雲浩影（Cloud）冧莊再為麵包擔任代言，而且今次「嘉頓麵包蛋糕系列」與師兄「唱作王子」馮允謙（Jay）一齊唱主題曲和拍廣告。他們開著紅色格仔麵包車，遊走香港街道，最後停泊在灣仔海傍，Jay彈結他與Cloud彈琴合唱廣告歌，吸引途人圍觀，就好似busking，非常開心。



Jay彈結他與Cloud彈琴合唱廣告歌（官方提供）

Cloud指住Jay的格仔款領巾問：「睇到呢個格仔，可唔可以估到我哋拍咩廣告呢？哈哈，今次首廣告歌有新版本，係加長版，我哋就好似拍MV，最有feel係好似busking，有一大班觀眾。」Jay說：「我覺得好好玩，因為我哋好鍾意唱歌，今日就好似做返平時嘅自己，對住觀眾唱歌，開開心心，我覺得好正！」

馮允謙、雲浩影駕麵包車遊走busking拍新廣告（官方提供）

Cloud揚言是綠色格仔口味的fans，她說：「之前我出story話買唔到呢款之後，每逢有人買到呢款，或者買嘉頓麵包都會tag我。客戶好好，送咗一大籃麵包畀我，我有同朋友和同事分享，我食唔晒！我鍾意食烘麵包加Ham & Cheese（火腿芝士）。」

Jay同意，說：「之前開騷跟營養師餐單，可以食橙色格仔包裝嘅麥包，我有時都會加Ham & Cheese，但通常我會淨食，仲可以食5塊。」

馮允謙、雲浩影駕麵包車遊走busking拍新廣告（官方提供）

如果要為Cloud設計一款三文治，Jay立即營養師上身，說：「知佢貪靚又鍾意keep fit，我會放多啲蛋白質，尤其是開騷前會食好多雞胸肉，我想做雞肉三文治畀Cloud。」她點點頭表示滿意。

相反，她為Jay設計的三文治卻遭對方抗議，她說：「我會用Bafala Cheese同埋番茄做三文治畀Jay。」Jay問：「吓，無肉㗎？我最鍾意食肉喎！」Cloud堅持：「唔得，無得加，你試吓先，好好食㗎！」Jay笑說：「原來Cloud係一個咁樣嘅女朋友！」

馮允謙、雲浩影駕麵包車遊走busking拍新廣告（官方提供）