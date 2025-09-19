東張西望｜2000萬GD演唱會幕後big boss　被爆做生意呃人7000萬

TVB節目《東張西望》早前曾報道「演唱會世紀騙案」，大量苦主購買了GD演唱會門票但被走數，涉及金額更達2000萬。除了「散戶」外，「艇仔」及「核心人物」都現身接受訪問表示是苦主，核心人物F小姐、Q小姐及H先生供出幕後big boss是一位名叫「Spencer」的男士。

節目播出後，有不少苦主認為其實F小姐、Q小姐及H先生都是騙子，當中苦主李小姐透過朋友的朋友介紹，向Q小姐買了6張GD演唱會門票，她覺得Q小姐其實與黃牛沒有分別：「我哋懷疑佢哋自己根本有賺錢，因為唔係如佢喺節目中所講，佢喊晒咁話自己係苦主。」因為Q小姐聲稱自己只是幫朋友訂購，但李小姐就表示自己不認識她，她更是長期做這些買賣。

幕後big boss Spencer聯絡節目組，表示節目組沒有盡力去找他，更反問節目組F小姐、Q小姐及H先生為何會主動「報東張」，是否想脫身。他更指F小姐、Q小姐及H先生已經收了幾百萬退款，他們又有否退給苦主。Spencer表示自己受到很大的壓力，並以「自己的生命換回家人的安寧」。節目組再嘗試與其聯絡，可惜繼續是無功而還。

除了李小姐外，一位名叫娟姐的女士亦聯絡節目組，表示於2019年曾經與Spencer合夥開公司做玩具生意。娟姐指當時國內有人打電話告知，她公司欠下廠方許多錢，娟姐了解後，原來是Spencer開了很多「空頭支票」。娟姐表示因為當時自己主要在國內，所以Spencer收到美國客人的錢後，他就會開支票予內地廠方，最後竟然全被彈票。

娟姐指Spencer接到美國客人訂單後，會找娟姐聯絡內地廠商生產，Spencer收錢後會把錢直接定轉走到自己的帳戶或是其太太的帳戶內，導致十幾間廠幾萬工人無糧出，涉款達六、七千萬元：「嗰陣時都有起碼六七千萬，用咗二萬幾蚊去銀行拎晒啲statement嚟睇，嗰啲錢美國一寄過嚟，佢就即刻喺公司攞咗啲錢轉去佢太太戶口。」娟姐還要發現Spencer並不是第一次行騙：「佢仲有好多好多案㗎，我哋都知道佢咁樣周圍行騙，但我哋苦無證據之嘛。佢做所有都係喺商會埋手，點解佢可以活到今日呢，同埋佢揸Benz又剩。」娟姐更用蚯蚓來形容他。

